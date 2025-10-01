الأربعاء 01 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

مسرحية "وسع للترند"، أولى فعاليات مكتبة مصر الجديدة العامة بأكتوبر

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة العامة، فيتو

تنطلق أولى فعاليات شهر أكتوبر بمكتبة مصر الجديدة العامة باستضافة العرض المسرحي “وسع للترند” في تمام الساعة الـ 7 من مساء غد الخميس، والعرض من تأليف الكاتب سيد أبو بكر، وإخراج المخرج مصطفى الحريري. 

وتدور أحداث المسرحية في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال قصة "حافظ"، الذي تنتشر حوله شائعة انتحاره، مما يجعله حديث "الترند"، ويتلقى إثرها عروضًا غريبة من شخصيات تدفع له أموالًا مقابل تأييد قرار انتحاره، لتسير الأحداث في قالب ساخر يعكس تأثير "الترند" على الوعي المجتمعي.

والمسرحية من بطولة الفنان سيد أبو بكر، ويشارك في بطولتها نخبة من الفنانين أعضاء فرقة "ليالي مصرية"، وهم: محمد مصطفى ميدو، إيمي أحمد، كارمن سالم، تامر فؤاد، أحمد نور، خلود إبراهيم،، ضحى محمد، أحمد الصعيدي. مينا بطرس، سميرة طباسي. 

برنامج منصات مصر الجديدة الثقافية بأكتوبر

وتنظم  جمعية مصر الجديدة، خلال شهر أكتوبر الجارى، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والأدبية وورش العمل ضمن برنامج حافل يحتفي بالتراث   والهوية والموروث الثقافي والذي تنفذه المنصات الثقافية بـجمعية مصر الجديدة، وهي متحف الطفل ومكتبه مصر الجديدة العامة والطفل ومكتبة المستقبل العامة والطفل ومكتبة مصر الجديدة فى حى الاسمرات. 

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة سهام الجوهرى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة وأعضاء المجلس والتى دعت للمشاركة في فعاليات شهر أكتوبر في رحلة مليئة بالإبداع والمعرفة، عبر برنامج متنوع من الورش والجلسات التي تلبي مختلف الاهتمامات، بدءًا بورشة التعلم فى إطار ترفيه، وحفلات الموسيقى وورش الرسم وحفلات توقيع الكتب وعروض الأفلام الأجنبية، حيث أكدت الجوهرى أن ما ذكر هو جزء من كل.  

ads