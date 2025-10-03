استقرار الحالة الصحية لـ ماس رحيم وتستعد لمغادرة المستشفى

تجري ماس رحيم، ابنة الملحن الراحل محمد رحيم، في الوقت الحالي فحوصات طبية داخل أحد المستشفيات بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

وأكد مصدر مقرب منها، أن حالتها أصبحت مستقرة، ومن المقرر أن تغادر المستشفى عقب الاطمئنان الكامل عليها.

وكانت ماس قد طمأنت متابعيها عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام، حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى مرفقة بدعاء بالشفاء.

يُذكر أن ماس تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "رسايل رحيم"، والذي وصفته بأنه يحمل رسالة وفاء وامتنان لوالدها الراحل ودوره الكبير في مسيرتها الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.