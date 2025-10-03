الجمعة 03 أكتوبر 2025
استقرار الحالة الصحية لـ ماس رحيم وتستعد لمغادرة المستشفى

ابنة محمد رحيم
ابنة محمد رحيم

تجري ماس رحيم، ابنة الملحن الراحل محمد رحيم، في الوقت الحالي فحوصات طبية داخل أحد المستشفيات بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة. 

وأكد مصدر مقرب منها، أن حالتها أصبحت مستقرة، ومن المقرر أن تغادر المستشفى عقب الاطمئنان الكامل عليها.

وكانت ماس قد طمأنت متابعيها عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام، حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى مرفقة بدعاء بالشفاء.

يُذكر أن ماس تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "رسايل رحيم"، والذي وصفته بأنه يحمل رسالة وفاء وامتنان لوالدها الراحل ودوره الكبير في مسيرتها الفنية.

