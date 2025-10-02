أسهم الأسواق الناشئة تصعد لأعلى مستوياتها منذ 2021

واصلت الأسهم في الأسواق الناشئة مكاسبها لليوم الرابع على التوالي، لتصعد إلى أعلى مستوياتها منذ 2021، مع انتعاش ثقة المستثمرين عالميًا بفضل التفاؤل حيال الذكاء الاصطناعي الذي عززته صفقة بيع أسهم بارزة لشركة "أوبن إيه آي".

وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة وصلت إلى 1.5% اليوم، مدفوعًا بمكاسب في أسهم شركات التكنولوجيا بما في ذلك شركات "تايوان لتصنيع أشباه الموصلات"، و"مجموعة علي بابا القابضة"، و"تينسنت هولدينجز"، في الوقت نفسه، بقي المؤشر الذي يتتبع عملات الأسواق الناشئة دون تغيير يذكر، بحسب وكالة بلومبرج.

صفقة "أوبن ايه أي" مع كوريا الجنوبية

قفزت القيمة السوقية لـ"أوبن ايه أي" إلى 500 مليار دولار بعد أن جنى موظفون حاليون وسابقون 6.6 مليار دولار من بيع الأسهم، في قفزة من مستوى سابق عند 300 مليار دولار، كما أبرمت الشركة المصنعة لـ "تشات جي بي تي" Chat GPT اتفاقيات مع شركات تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية لدعم مشروعها المعروف باسم "ستارغيت"، مما عزز الحماس للذكاء الاصطناعي.

وقال راجيف دي ميلو، مدير محفظة عالمية لأصول الاقتصاد الكلي في "جاما أسيت مانجمنت": "المستثمرون مسحورون بموضوع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. دعمت جهود التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أيضًا شركات التكنولوجيا، مع اقتراب نهاية العام، بدأ المستثمرون الأكثر حذرًا في تعزيز مراكزهم الاستثمارية منخفضة الوزن".

من جانبه، أشار مارك بيندشادلر، المتخصص في أسهم الأسواق الناشئة لدى "فونتوبل أسيت مانجمنت"، إلى أن الصين ما زالت في بداية دورة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن الاهتمام بالأسهم الناشئة يعود إلى الصدارة بعد سنوات التراجع، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن موجات الصعود المدفوعة بهذا الحماس قد تكون عرضة لتراجعات كبيرة.

عملات الأسواق الناشئة

قادت عملات بولندا ورومانيا المكاسب في الأسواق الناشئة، بينما كان أداء الليرة التركية ضعيفًا مقارنة بنظيراتها، وفي سوق السندات، جاءت السندات المقومة بالدولار لكل من موزمبيق وغانا بين أفضل الأداءات.

في مكان آخر، أوصى محللو بنك "سيتي جروب" بجني الأرباح من موجة صعود الراند الجنوب أفريقي، وكتبوا في مذكرة للعملاء: "مع انتقال أثر إغلاق الحكومة الأمريكية إلى أسواقنا في صورة قوة إضافية لعملات الأسواق الناشئة، فقد حقق الراند أداءً جيدًا نسبيًا بالنظر إلى القصة المحلية الأكثر وضوحا، بينما نتحرك تكتيكيا لجني الأرباح عند هذه المستويات بالنظر إلى قصر مدة الصفقة، فإن وجهة نظرنا الأساسية والمتوسطة الأجل بشأن العملة ما زالت إيجابية".

