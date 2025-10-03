الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي بسبب خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن مجلس الشيوخ الأمريكي فشل في تمرير مشروعي قانونين للجمهوريين والديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي.

أكد البيت الأبيض أن الإغلاق الحكومي المستمر أدى إلى بقاء 1.3 مليون جندي دون أجر وهم يطلبون بالفعل مساعدات غذائية، مشيرا إلى أن هذا يؤثر على ملايين الأمريكيين بشكل كبير.

الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "نتيجة للإغلاق الحكومي الحالي، فإن 1.3 مليون رجل وامرأة في الجيش الأمريكي والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية وخفر السواحل وقوات الفضاء الذين يخدمون بشرف ويخاطرون بحياتهم لحمايتنا لا يتلقون أجورهم".

وأشارت ليفيت إلى أن "الأسر العسكرية تتقدم بالفعل بطلبات للحصول على مساعدات غذائية بسبب التحديات المالية الناجمة عن إغلاق الحكومة".

وأضاف البيت الأبيض أن "أكثر من 13 ألفا من موظفي المطارات يعملون الآن بدون أي أجر جراء الإغلاق الحكومي".

إمكانية إقرار الكونجرس الأمريكي قرارا لمواصلة تمويل الحكومة

ولم تستبعد المتحدثة باسم البيت الأبيض، إمكانية إقرار الكونجرس الأمريكي قرارا لمواصلة تمويل الحكومة، منهية بذلك الإغلاق الحكومي.

وأوضحت للصحفيين، قائلة: "سيجري مجلس الشيوخ تصويتا آخر، وإذا اتخذ الديمقراطيون القرار الصحيح، سينتهي هذا الإغلاق الحكومي".

ودخلت الولايات المتحدة يوم 1 أكتوبر في إغلاق حكومي لأول مرة منذ عام 2019، حيث أوقفت الحكومة الفيدرالية عملياتها بعد أن فشل الكونغرس في الموافقة على الميزانية السنوية أو التمويل المؤقت.

وأفادت قناة "فوكس نيوز" بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لتسريح 16 ألف موظف فيدرالي، في إطار تنفيذ عمليات التسريح الجماعي وخفض التمويل خلال فترة الإغلاق الحكومي.

كما حذر مسؤولون أمريكيون كبار الوكالات الفيدرالية من احتمال عدم قانونية عمليات التسريح الجماعي للعمال خلال فترة الإغلاق، فيما أشار محامون إلى أن عمليات التسريح هذه تنتهك الحظر القانوني على قبول الوكالات التزامات إنفاق جديدة دون موافقة الكونجرس.

