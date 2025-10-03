مقتل 4 أشخاص في ضربة أمريكية استهدفت زورقا بالقرب من فنزويلا

أفاد وزير الدفاع الأمريكى، بيت هيجسيث، اليوم الجمعة، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتنفيذ ضربة على زورق بالقرب من فنزويلا، أسفرت عن مصرع 4 أشخاص.

ويأتي الهجوم عقب إعلان الولايات المتحدة أنها في "صراع مسلح" مع العصابات المنظمة وعصابات المخدرات.

وكتب هيجسيث في منشوره أن "استخباراتنا أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه السفينة كانت تهرب مخدرات، وأن الأشخاص الذين على متنها إرهابيون يعملون في تهريب المخدرات، وكانوا يعملون على طريق مرور معروف لتهريب المخدرات".

وقبل يوم، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفراد عصابات المخدرات بأنهم مقاتلون خارجون على القانون، مؤكدا أن الولايات المتحدة تنخرط الآن في "صراع مسلح" معهم، وذلك في مذكرة حصلت وكالة أنباء "أسوشييتد برس" على نسخة منها.



ووفقا لمنشور هيجسيث، أسفرت الضربة عن مقتل 4 رجال، لكنه لم يدلِ بتفاصيل أخرى بشأن هويتهم أو العصابة التي ينتمون إليها.

