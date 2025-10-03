الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 63 شخصا منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 63 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 38 في مدينة غزة.

 

250 ألف محاصر في مدينة غزة

بدورها، قالت وكالة الأونروا، إن وصف إسرائيل 250 ألف محاصر في مدينة غزة بالإرهاب أو بدعمه يوحي بتخطيطها لمجازر واسعة.

كذلك أشار الدفاع المدني بقطاع غزة، إلى أن الاحتلال يستهدف بكل أنواع الأسلحة مقومات الحياة في مدينة غزة.

 

إجبار كل من يغادر مدينة غزة على المرور عبر حواجز الجيش

من جانبه، قال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن جيش الاحتلال يكمل السيطرة على محور نتساريم على الساحل الغربي لغزة.

وأضاف كاتس، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نشدد الحصار على غزة لهزيمة حماس.

وتابع وزير الحرب الإسرائيلي، أننا سنجبر كل من يغادر مدينة غزة جنوبا على المرور عبر حواجز الجيش. 

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة 

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة، وذلك في أحدث تصريح عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لوقف الحرب في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة مدينة غزة جيش الاحتلال حماس الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو

مواد متعلقة

البيت الأبيض: لدي حماس فرصة لقبول خطة ترامب والبديل مأساوي

مكونة من 10 محاور، استراتيجية دولة الاحتلال العسكرية لعام 2026

42 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 28 بمدينة غزة

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال حي الصبرة ومنطقة أنصار بغزة

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحبة واقعة هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام بالشرقية

إجراءات عاجلة لحماية أراضي طرح النهر ببني سويف تحسبا لتداعيات الفيضان (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

الخطيب رئيسا للأهلي لدورة جديدة بالتزكية وياسين منصور نائبا

لن نسمح بالانفلات، وزارة الداخلية بغزة توجه رسالة لـ عائلات خان يونس

الزمالك يتراجع للوصافة، ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة المرشحين لانتخابات الأهلي المقبلة بعد غلق باب الترشيح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزارة الأوقاف: التحرش جريمة تهدم الأخلاق، والرجولة حماية البنات لا إيذائهن

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

هل مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا من العقوق؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads