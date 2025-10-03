مكونة من 10 محاور، استراتيجية دولة الاحتلال العسكرية لعام 2026

كشف موقع "واللا" العبري، اليوم الجمعة، النقاب عن استراتيجية إسرائيل العسكرية للعام الجديد 2026.

وأوضح المركز العبري أن الخطة الاسرائيلية الجديدة التي من المقرر أن تعتمدها إسرائيل في العام 2026 تتضمن 10 محاور، جاء في مقدمتها تعزيز عمليات تأمين حدود إسرائيل الشرقية، وزيادة ميزانية وزارة الدفاع، وتوطيد العلاقات الاستراتيجية مع الأمريكيين.

وبحسب تقرير الموقع العبري فإن مدير عام وزارة الاحتلال، أمير برعام، أشرف على صياغة الاستراتيجية العسكرية الجديدة، واعتمدها وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وتضمنت الاستراتيجية 10 محاور رئيسة، من بينها: متطلبات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وينص هذا المحور على توفير الدعم الكامل لجميع احتياجات جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر تطوير الجاهزية القتالية للعقد القادم، مع التركيز على المخزونات والاستعدادات القتالية على مسارح قتال إقليمية متعددة في آنٍ واحد.

كما يشمل تطوير أسلحة فعالة للأنظمة المستقبلية، بما في ذلك ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي إزاء الجبهات التقليدية المعادية، أو تلك التي يمكن التنبؤ بها في المستقبل، علاوة على بذل جهود لتأمين الأسرار والأصول الحساسة في منظومة جيش الاحتلال الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بميزانية الجيش، أوصت الاستراتيجية الإسرائيلية بضرورة نمو قاعدة ميزانية الدفاع خلال السنوات القادمة، وأوجبت تعديل الميزانية من الأساس حتى تناسب المستوى المتزايد لنشاط الجيش الإسرائيلي.

وعلى مسار صناعة القرار، وسعت الاستراتيجية نطاق مشاركة وزارة الدفاع في عمليات صنع القرارات، تماشيًا مع سياسة وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، الرامية إلى تسخير الموارد والأدوات كافة في تعزيز السياسات الخارجية والأمنية.

كما نصت الاستراتيجية على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ومواءمة هذه الشراكة مع سمات إدارة ترامب الحالية.

بالإضافة إلى دراسة البدائل الاستراتيجية لمستقبل الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة، ومن بينها تجديد مذكرة التفاهم للأعوام 2028-2038، وتعزيز اتفاقية دفاعية طويلة الأمد حتى عام 2048.



تعزيز السيطرة الاستراتيجية علي حدود إسرائيل

وفيما لم تحدد الاستراتيجية تفاصيل حول "تعزيز السيطرة الاستراتيجية على حدود إسرائيل الشرقية"، أدرج معدو الاستراتيجية في البند الخامس حتمية "توسيع نطاق التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي، بما يتجاوز مجرد التحكم في صادرات الأسلحة الأمريكية".

وأشارت مسودة الاستراتيجية إلى أن "التفوق العسكري الإسرائيلي النوعي يعد مفهومًا أساسيًا في السياسة الخارجية الأمريكية والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ويضمن هذا المبدأ التفوق العسكري لإسرائيل على جيرانها".

وفي السياق ذاته، لم يعزل معدو الاستراتيجية الإسرائيلية نقطة التفوق النوعي عن "التوسع أيضًا في مواصلة تحديث الأسلحة والمنظومات الأمنية التي تتحصل عليها إسرائيل من الولايات المتحدة".

وأضافت الاستراتيجية في وصاياها: "زيادة صادرات إسرائيل من المنتجات الدفاعية كأداة أساسية لضمان بناء القوة، وتعزيز كفاءة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن دعم كم وكيف الصناعات الدفاعية، استنادًا إلى الدروس المستفادة من الحروب التي تخوضها إسرائيل".

وأشارت إلى ضمان استمرارية عمل وحماية المواقع الأمنية الاستراتيجية، بما في ذلك تسريع وتيرة عمليات التحول الرقمي.

وخلصت الاستراتيجية إلى ضرورة تعزيز صمود جبهة إسرائيل الداخلية، والتركيز على رعاية مصابي الحرب، والسماح للأهالي بمرافقة المصابين في المستشفيات.



