ليدي جاجا تهنئ خطيبها بعيد ميلاده

نشرت النجمة ليدي جاجا، على موقع التواصل إنستجرام، تهنئةً بعيد ميلاد خطيبها مايكل بولانسكي.

وقالت ليدي جاجا،: “عيد ميلاد سعيد يا حبيبي.. أتمنى أن يكون عامك الثاني والأربعين أفضل أعوامك، فقد أنجزت الكثير خلال هذه الأعوام.. أنا فخورة بك كل يوم، وممتنّة جدًا لهذا اليوم الذي أتيت فيه إلى العالم، لقد كان يومًا مميزًا.. هذا هو يومي المفضل في السنة، يوم منعش، وممطر تقريبًا، نزهة طويلة، على خلفية ابتسامة عيد ميلاد حلوة، وضحكات كثيرة، وكعكة طعام ملائكية بصلصة الشوكولاتة.. حتى هذه الماعزة تعرف كم هو يوم عيد ميلادك سعيدًا بالنسبة لي..أحبك”.

ليدي جاجا تخطط لإنجاب الأطفال من خطيبها مايكل بولانسكي

في سياق متصل، كشفت النجمة ليدي جاجا، في حوار مع مجلة ELLE، إنها تخطط لإنجاب أطفال من خطيبها مايكل بولانسكي.

وقالت جاجا: "أحيانًا أشعر بالقلق من أن يقول الناس إنني مملة هذه الأيام، ولكن بصراحة، الحمد لله أنني مملة، الحمد لله.. لأنني كنت أعيش على حافة الهاوية…لا أعرف ماذا سيحدث لي لو عشت بهذه الطريقة.. لذا فإن حقيقة أنني أمتلك هذه الإجابات، من ناحية، تجعلني أشعر بالنعاس الشديد.. ولكن في الواقع، أنا ممتنة للغاية. لأنني وجدت شعورًا بالسعادة والفرح الذي يناسبني حقًا، واتمني واخطط لإنجاب الأطفال وإنشاء أسرة".

تفاصيل مشاركة ليدي جاجا في فيلم The Devil Wears Prada

وأعلن رسميا عن مشاركة النجمة ليدي جاجا، في بطولة الجزء الثاني من فيلم "The Devil Wears Prada ، وفقًا لـ La City Mag.

وكشف الموقع الإلكتروني، أن نجمة البوب ليدي جاجا، ​​أصبحت رسميًا جزءًا من المشروع، ولن تظهر أمام الكاميرا فحسب، بل ستؤدي أيضًا دورًا رئيسيًا خلف الكواليس الموسيقية، حيث ستُؤلف الموسيقى التصويرية للفيلم، الذي يعد أكثر الأفلام ترقبا للصدور خلال عام ٢٠٢٦.

