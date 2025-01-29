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ثقافة وفنون

ليدي جاجا تخطط لإنجاب الأطفال من خطيبها مايكل بولانسكي

ليدي جاجا ومايكل
ليدي جاجا ومايكل بولانسكي، فيتو

كشفت  النجمة ليدي جاجا، في حوار مع مجلة ELLE، إنها تخطط لإنجاب أطفال من خطيبها مايكل بولانسكي.

وقالت جاجا:"أحيانًا أشعر بالقلق من أن يقول الناس إنني مملة هذه الأيام، ولكن بصراحة، الحمد لله أنني مملة، الحمد لله.. لأنني كنت أعيش على حافة الهاوية…لا أعرف ماذا سيحدث لي لو عشت بهذه الطريقة.. لذا فإن حقيقة أنني أمتلك هذه الإجابات، من ناحية، تجعلني أشعر بالنعاس الشديد.. ولكن في الواقع، أنا ممتنة للغاية. لأنني وجدت شعورًا بالسعادة والفرح الذي يناسبني حقًا، واتمني واخطط لإنجاب الأطفال وإنشاء أسرة".

خطوبة ليدي جاجا ومايكل بولانسكي

وكشفت الفنانة ليدي جاجا، عن خطبتها لـ مايكل بولانسكي، خلال مشاركتها في فعاليات أولمبياد باريس 2024،  حيث علن الإعلام بشأن خطوبة ليدي جاجا، بعدما نشر رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، فيديو عبر موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، تظهر فيه جاجا برفقتها، وظهرت الفنانة في الفيديو وهي تُقدم مايكل لـ رئيس الوزراء بصفته خطيبها، أثناء دردشة معه بالمدرجات، خلال حضورهما مسابقة السباحة في الدورة الأولمبية.

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