ليدي جاجا: أغنية "Abracadabra" تعبر عن جوهري

كشفت المغنية ليدي جاجا، عن حبها الشديد، لأغنيتها الشهيرة Abracadabra، موضحة أن تلك الأغنية تعبر عن جوهرها.

سر حب ليدي جاجا لأغنية Abracadabra

وقالت ليدي جاجا، في تصريحات صحفية،: "تتميز أغنية "Abracadabra" بميزات لا يمكن لأحد أن يتخيلها على الراديو أو البث المباشر..أعني ليس من السهل الاستماع إليها.. فهي تحتوي على كل هذه الإشارات المميزة، وهي مبالغ فيها وصاخبة.. لذلك، خلال عملية كتابة الأغنية، كنت أعاني من الكثير من الحكم - الحكم الداخلي. كنت أحكم على نفسي لما أبدعته، ولكن هذا ما كان من المفترض أن تكون عليه.. إنها تحتوي على كل ما يُجسد جوهري: فترات اللحن، والكلمات المُرتجلة، والفكرة الرائعة الممزوجة بإيقاعات الرقص القوية وآلات الروك. هذا المزيج من الأشياء هو ما تُمثله ليدي غاغا بالنسبة لي".

واستكملت جاجا حديثها عن الأغنية: "يشبه الأمر لو أتيحت لك فرصة واحدة لتصميم مبنى لإظهار هويتك، لكنك كنت تتوق إلى أن يعرفه الناس.. لذلك وضعت فقط تماثيل وأعمدة ورخام وعشب، وبحيرة، وكل هذا لمجرد أنك تحاول أن تقول أنا كل شيء، أنا كل هذه الأشياء.. أجل، كنت أحكم على نفسي. ثم تقبلت ذاتي نوعًا ما خلال هذه العملية، وأصبحتُ راضيًا عنها".

تفاصيل مشاركة ليدي جاجا في فيلم The Devil Wears Prada

في سياق متصل، أعلن رسميا عن مشاركة النجمة ليدي جاجا، في بطولة الجزء الثاني من فيلم "The Devil Wears Prada "وفقًا لـ La City Mag.

وكشف الموقع الإلكتروني، أن نجمة البوب ليدي جاجا، ​​أصبحت رسميًا جزءً من المشروع، ولن تظهر أمام الكاميرا فحسب، بل ستؤدي أيضًا دورًا رئيسيًا خلف الكواليس الموسيقية، حيث ستُؤلف الموسيقى التصويرية للفيلم، الذي يعد أكثر الأفلام ترقبا للصدور خلال عام ٢٠٢٦.

