الإغلاق الحكومي الأمريكي، هل يطيح بالدولار وتصنيف واشنطن؟ «فيتش» تجيب

أصدرت وكالة «فيتش» أول تعليق من مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى حول تداعيات الإغلاق الأمريكي الحكومي الذي طال قطاعات كثيرة بدءا منذ أمس الأول من أكتوبر، إذ طغت حالة من التقلب الواضح على أداء الدولار وسوق الأسهم الأمريكية، خوفا من اتساع وزيادة مدة الإغلاق.

رغم تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسة الأمريكية، واحتمالية تآكل الضوابط والتوازنات المؤسسية، من المتوقع أن يستمر الدولار الأمريكي كعملة احتياطية رئيسية، ما يمثل قوة تصنيف سيادي جوهرية في المستقبل المنظور، بحسب ما ورد في تقرير وكالة «فيتش».

تعد التصنيفات الائتمانية أحد المؤشرات الرئيسية لقوة اقتصاد أي دولة، حتى الولايات المتحدة التي دخلت في العديد من الصدامات بعد المرات النادرة التي خفض فيها تصنيفها الائتماني.

تأثير إغلاق الحكومة الأمريكية

أفادت «فيتش» بأن إغلاق الحكومة الأمريكية ليس له آثار على المدى القريب على التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة عند (AA+) مستقر.

وقالت في مذكرة بحثية حديثة: « إغلاق الحكومة الأمريكية يُبرز نقاط ضعف طويلة الأمد في صناعة السياسات وسياسة حافة الهاوية السياسية المتعلقة بقضايا الميزانية».

بدأ الإغلاق في الأول من أكتوبر بعد فشل الكونجرس في الاتفاق على مشاريع قوانين الاعتمادات الاثني عشر اللازمة لتمويل البرامج الفيدرالية التقديرية أو سنّ قرار مستمر (CR) للحفاظ على التمويل عند مستوياته السابقة.

أضرار الإغلاق الحكومي الأمريكي

يمكن أن يؤدي الإغلاق إلى الوكالات الفيدرالية المتضررة عن العمل وإلزامها بتسريح الموظفين مؤقتا (مع بعض الاستثناءات)، رغم أن الموظفين يستحقون الدفع عن هذه الفترة بمجرد إقرار الاعتمادات ذات الصلة.

كان آخر موعد للكونجرس في الـ30 من سبتمبر لإقرار جميع مشاريع القوانين الاثني عشر بحلول بداية السنة المالية الجديدة.

قالت فيتش: «الاعتماد المنتظم على مشروع قانون للتمويل للحفاظ على استمرار العمليات الحكومية يوضح نقاط الضعف المستمرة في صنع السياسات المالية منذ أن خفضنا تصنيف الولايات المتحدة من (AAA) في عام 2023».

صراع حزبي

أشارت الوكالة إلى أن إغلاق هذا الأسبوع يعكس الخلاف حول السياسة المالية، ولا سيما التخفيضات المقررة سابقا على «ميد كيد» وإنهاء دعم التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة.

لفت التقرير إلى جهود الديمقراطيين لمواجهة تجاوزات الرئاسة الملحوظة وإعادة تأكيد سيطرة الكونجرس على تدابير الإنفاق، في الوقت الذي قالت فيه إدارة ترامب إن الإغلاق قد يؤدي إلى تسريح جماعي للموظفين الفيدراليين.

ضوابط صنع السياسات الأمريكية

أشارت «فيتش» إلى أن إدارة ترامب تختبر الضوابط والتوازنات في صنع السياسات الأمريكية عندما أكدت الوكالة أن تصنيف الولايات المتحدة عند (AA +) مستقر في الـ22 من أغسطس، كما لفتت إلى أن إدارة ترامب تختبر المسائل المتعلقة بكيفية تخصيص الإدارة للمخصصات المالية التي أقرها الكونغرس.

تجلى تدخل إدارة ترامب في الانتقادات المتكررة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واستقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل، وفي مساعي الرئيس ترامب لإقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي.

قالت «فيتش» إنها «ستواصل تقييم التطورات المتعلقة بالبيئة التنظيمية الأمريكية، وسيادة القانون، والضوابط والتوازنات المؤسسية في إطار تحليلها الائتماني السيادي».

وتتوقع الوكالة تقلص عجز الموازنة العامة إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، من 7.7% في عام 2024، ويعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع عائدات الرسوم الجمركية.

عائدات الرسوم الجمركية

توقعت الوكالة أن تصل عائدات الرسوم الجمركية إلى 300 مليار دولار (1% من الناتج المحلي الإجمالي) هذا العام، ارتفاعًا من 77 مليار دولار في عام 2024.

قالت فيتش: «لن يؤثر عكس تخفيضات برنامج ميد كيد التي سُنّت سابقًا بشكل ملموس في توقعاتنا للعجز في المدى القريب، حيث ستظهر آثارها بشكل رئيسي بعد عام 2028».

سلطت «فيتش» الضوء على أن مثل هذه النزاعات المستعصية تؤكد عدم القدرة حتى الآن على معالجة التحديات طويلة الأجل التي تواجهها الولايات المتحدة للمالية العامة، بسبب شيخوخة السكان والإنفاق على الاستحقاقات، ضمن إطار السياسة المالية الحالية.

وقالت: «نتوقع أن يرتفع عجز الحكومة الحكومية إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في كل من عامي 2026 و2027 حيث تؤدي التخفيضات الضريبية إلى تقليل الإيرادات»

