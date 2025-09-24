الأربعاء 24 سبتمبر 2025
اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب مع تقييم المستثمرين لتصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي

الذهب، فيتو

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، وسط تقييم المستثمرين للتصريحات الحذرة لرئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بشأن التخفيضات المحتملة في معدلات الفائدة.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.28% إلى 3775.29 دولارا للأونصة، بعد أن لامس أمس الثلاثاء أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3790.82 دولارا،  بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% لتسجل 3808.30 دولارا.

وكان باول، قال أمس الثلاثاء، بأن على البنك المركزي مواصلة موازنة المخاطر المتعارضة المتمثلة في التضخم المرتفع وضعف سوق العمل عند اتخاذ قراراته بشأن معدلات الفائدة المقبلة.

وفي نفس السياق، قال كيلفن وونج، كبير محللي السوق في «أواندا» لرويترز، إن الذهب يتعرض حاليا لضغوط من مؤشرات فنية في منطقة تشبع الشراء، ما دفع إلى عمليات جني الأرباح، إضافة إلى خطاب باول المتوازن الذي افتقر إلى إشارات واضحة حول رفع معدلات الفائدة مستقبلًا.

وأضاف وونج: «قد نشهد تراجعًا طفيفًا في أسعار الذهب اليوم، غير أن الاتجاهات المتوسطة والقصيرة الأجل لا تزال تدعم التوقعات بمزيد من الصعود».

تقرير طلبات إعانة البطالة

ومن المقرر أن يصدر غدا الخميس تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأولى في الولايات المتحدة، يليه يوم الجمعة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لمتابعة التضخم.

وتظهر أداة «فيدواتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تتوقع خفضين إضافيين للفائدة هذا العام، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، مع ترجيح بنسبة 93% لخفض في أكتوبر تشرين الأول، و77% في ديسمبر كانون الأول.

في الأثناء، حذر حلف شمال الأطلسي روسيا أمس الثلاثاء، من أنه سيستخدم «جميع الأدوات العسكرية وغير العسكرية اللازمة» للدفاع عن نفسه، فيما غير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبرة خطابه مؤكدًا أن أوكرانيا قادرة على استعادة جميع الأراضي التي تحتلها روسيا.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 43.72 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 1475.78 دولارًا، بينما هبط البلاديوم 0.1% إلى 1218.54 دولارًا.

