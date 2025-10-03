الجمعة 03 أكتوبر 2025
اقتصاد

هل تشهد أسعار الأسماك مزيدا من الانخفاض؟ الشعبة تجيب

انخفاض أسعار السمك
انخفاض أسعار السمك اليوم، فيتو

سجلت أسعار الأسماك خلال الأسبوع الأخير انخفاضات واضحة، خاصة السمك الشعبي الذي تراجعت أسعاره ما يصل لـ 20 جنيهًا في الكيلو، مثل البلطي ممتاز الذي انخفض من مستويات سعرية تزيد على 80 جنيهًا في سوق العبور، لمستوى سعري يصل لـ 70 جنيهًا.

انخفاض أسعار السمك لحدود سعرية لم يصل لها منذ شهور

هذا الانخفاض في سعر السمك هو الأول منذ شهور عدة؛ حيث وصلت أسعار الأسماك إلى مستويات سعرية عالية، فهل يواصل سعر السمك الانخفاض خلال الفترة المقبلة، وما هي أسباب هذه الانخفاضات؟ 

انخفاض أسعار السمك اليوم، فيتو
انخفاض أسعار السمك اليوم، فيتو

انخفاض سعر الأسماك بنسب كبيرة في الأسواق

أكد محمد جعفر عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، انخفاض سعر السمك في الأسواق، خلال الفترة الحالية، بنسب كبيرة.

أسباب انخفاض سعر الأسماك بالسوق المحلي

وأرجع «جعفر» أسباب انخفاض سعر السمك إلى وفرة المعروض منه، بعد بدأ موسم الصيد الذي بدأ في منتصف سبتمبر الماضي، ويستمر موسم صيد الأسماك حتى نهاية إبريل المقبل.

انخفاض أسعار السمك اليوم، فيتو
انخفاض أسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك بعد الانخفاضات 

وأضاف: أن اسعار السمك المكرونة انخفضت مع بدء موسم الصيد في محافظة السويس، ليتراوح سعر سمك المكرونة بين 90 و120 جنيهًا، كما تراجع سعر البلطي ليتراوح بين 50 و70 جنيهًا، والبوري بين 90 و140 جنيهًا؛ حسب الحجم.

توقعات بانخفاضات جديدة في أسعار السمك 

وقال: إن سعر الأسماك في متناول الجميع بعد الانخفاضات الأخيرة، والمتوقع استمرارها مع زيادة المعروض من أصناف الأسماك، متوقعًا انخفاضات جديدة بنسبة من 10 إلى 15% خلال الفترة المقبلة.

انخفاض أسعار السمك اليوم، فيتو
انخفاض أسعار السمك اليوم، فيتو

بداية موسم صيد الشانشولا

يشار إلى أن الجهاز التنفيذي لسوق العبور نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أن الفترة الحالية هي بداية موسم صيد «الشانشولا» لأسماك الباغة والموزة والسردين والكسكمري.

ما هي الشانشولا؟

هي تقنية صيد تستخدم في خليج السويس، يستخدم فيها شباكًا لصيد السمك الذي يعيش بالقرب من السطح مثل الباغة والسردين والكسكمري، وانطلقت عمليات صيد الشانشولا في منتصف سبتمبر الماضي، بعد فترة توقف دامت 4 شهور، سميت بفترة الراحة البيولوجية للبيئة البحرية، بهدف إعطاء الفرصة لعمليات تكاثر الأسماك.

