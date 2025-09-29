الكابوريا تتراجع للنصف، سعر السمك اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو» سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، في السطور الآتية:

سعر السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 76 إلى 80 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

البلطي ممتاز من 76 إلى 80 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق. تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 71 إلى 75 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 190 إلى 290 جنيها للكيلو، بانخفاض 30 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 140 إلى 240 جنيها للكيلو.

تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 600 جنيه للكيلو.

سعر السمك اليوم

أسعار السمك

تراوح سعر المكرونة سويسي من 85 إلى 185 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو السبيط، من 250 إلى 350 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 50 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 50 إلى 150 جنيها، بانخفاض 110 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر المرجان وسط من 100 إلى 170 جنيها.

تراوح سعر كيلو البربون وسط من 170 إلى 230 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

سعر السمك اليوم

أسعار الجمبري اليوم

تراوح سعر كيلو جمبري جامبو من 870 إلى 990 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الجمبري الممتاز من 750 إلى 850 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر الجمبري حجم وسط من 620 جنيها إلى 720 جنيها للكيلو، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 200 جنيه إلى 400 جنيه للكيلو.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر البوري حجم كبير من 180 جنيهًا إلى 220 جنيها.

تراوح سعر البوري حجم وسط من 110 جنيهات إلى 150 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 110 إلى 180 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.