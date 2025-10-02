صندوق النقد الدولي: تقدم الإصلاحات شرط لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر

صندوق النقد الدولي ، قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، حسب “ CNBC ” إن التوقيت الفعلي لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر ما زال قيد المناقشة مع السلطات المصرية، متوقعة أن تتم خلال فصل الخريف الجاري.



الإصلاحات المطلوبة تشمل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص

وأضافت أن المضي قدما في هذه المراجعات يتوقف على إحراز تقدم في الإصلاحات المتفق عليها، وعلى رأسها تحسين بيئة الأعمال، وزيادة تمكين القطاع الخاص عبر سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية.

التضخم السنوي يتراجع إلى 12% في أغسطس الماضي

وأكدت كوزاك أن الاقتصاد المصري، رغم التحديات والصدمات الخارجية، اتخذ خطوات حاسمة لتحقيق الاستقرار، أبرزها تحرير سعر الصرف وتشديد السياسات النقدية والمالية، مشيرة إلى أن النتائج بدأت تظهر بالفعل مع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12% في أغسطس الماضي، وتحسن ثقة المستثمرين في السوق المحلية.

الناتج المحلي يرتفع إلى 4.4% متجاوزًا الأهداف المحددة

وأوضحت حسب “ CNBC ” أن الأداء المالي للاقتصاد المصري تجاوز الأهداف المحددة ضمن برنامج الإصلاح، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025.

وشددت على أن هذه الإنجازات تُعد بالغة الأهمية للسلطات والشعب المصري، لكنها لفتت في الوقت نفسه إلى ضرورة المضي في إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الحقيقية، وتوفير فرص العمل، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

