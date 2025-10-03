بيان للجيش والخارجية الفنزويلية بعد تحليق مقاتلات أمريكية قرب سواحلها

ندَّدت فنزويلا الخميس بتحليق 5 مقاتلات أمريكية قبالة سواحل البلد، فيما تصاعد التوتر في الفترة الأخيرة بين كراكاس وواشنطن التي أرسلت سفنًا حربية إلى المنطقة.

ووصف بيان مشترك لوزارتي الدفاع والخارجية الفنزويلية ما حصل بأنه "توغل غير قانوني" قامت به طائرات مقاتلة أمريكية، متهما الولايات المتحدة بـ"الاستفزاز" وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر.

وأشار البيان إلى أن الطائرات تم رصدها "على بعد 75 كيلومترًا من سواحلنا"، دون أن يوضح ما إذا كانت قد انتهكت المجال الجوي الفنزويلي.

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن "الإمبريالية الأمريكية الشمالية تجرأت على الاقتراب من السواحل الفنزويلية"، مضيفًا أن نظام الدفاع الجوي الفنزويلي رصد 5 مقاتلات، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقد أوفدت الولايات المتحدة عدَّة بوارج حربية إلى منطقة الكاريبي و10 طائرات مقاتلة من طراز "اف-35" إلى بورتو ريكو التابعة لها، في سياق عملية قالت إن الهدف منها التصدِّي للاتجار بالمخدِّرات.

وتتَّهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحكومته بقيادة شبكة واسعة لتهريب المخدّرات إلى الولايات المتحدة وهي أعلنت مؤخرًا عن تدمير عدّة زوارق تابعة "لإرهابيي المخدِّرات".

وتنفي كراكاس هذه الاتّهامات بشدّة وهي أطلقت مناورات عسكرية وحشدت الاحتياطيين في مواجهة الإجراءات الأمريكية الأخيرة التي اعتبرتها "تهديدًا عسكريًّا".

