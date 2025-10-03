الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إقبال على عرض "البجعة الحمراء" في المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة بالمنصورة (فيديو وصور)

عرض ذات الرداء الأحمر،
عرض ذات الرداء الأحمر، فيتو

انطلق، على المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة أولى ليالي العرض المسرحي "البجعة الحمراء"، الذي يعد إحدى ثمار ورشة غنوة وحدوتة " للموسم الثاني"، تحت إشراف الدكتورة رباب عبد المؤمن، مديرة المكتبة، والتي نظمتها المكتبة بهدف تنمية مهارات الأطفال والشباب في مجال التمثيل والغناء والاستعراض.

أقيم العرض تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والسفير رضا الطايفي مدير عام صندوق مكتبات مصر العامة.


أجرت فيتو بثًّا مباشرًا تحت عنوان “إقبال على عرض مسرحي بعنوان البجعة الحمراء في المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة في المنصورة”.

وشهد العرض المسرحي، حضورًا جماهيريًا مميزًا من رواد المكتبة ومحبي المسرح، وأبناء الدقهلية الذين أشادوا بالأداء المتقن والإبداع الذي قدمه المشاركون في العرض من خلال مشاهد ممتعة جمعت بين الاستعراض والغناء. 


 

 

العرض المسرحي تدريب المدرب الفنان محمد الفقي، مؤسس مسرح الطفل وشارك في العرض براعم فنانين " ميراي ناظك، فريده بلاط، تاليا محمود، عبير احمد، عمار حسانين، هنا اسماعيل، رغد، رؤى، مروه محمد، ادم هيثم، آيلا فتحى، هنا حجازي ، عاليا محمد، سيلين سيف، مليكه هيثم، لبنى عرفات، تقى كشك، بسمله احمد، لارا محمود، تسنيم معتز، سلمى سامح، مليكه محمد، عاصم مصطفى، يوسف أحمد، فريدة حاتم، كنزى أسامه، رنوا سامر، هنا أحمد 
، لارا هشام، خديجة محمد، كارمن أسامة، ياسمين معتز.

وأكدت مديرة المكتبة، أن تلك العروض المسرحية تعكس حرص مكتبة مصر على اكتشاف المواهب الشابة والاهتمام بها من خلال الورش الفنية المختلفة، وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم إنتاجهم الفني للجمهور في أجواء مليئة بالحماس.

 

 

ويستمر العرض لمدة يومين مقبلين ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها المكتبة احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة  وذلك في إطار دعمها الدائم للأنشطة المتنوعة ويأتي هذا النشاط ليؤكد دور المكتبة كمركز إشعاع ثقافي وفني داخل المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إكتشاف المواهب العروض المسرحية العرض المسرحي السفير رضا الطايفي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الورش الفنية المواهب الشابة صندوق مكتبات مصر العامة محافظ الدقهلية محمد الفقي محافظ الدقهلية عرض مسرحى صندوق مكتبات مصر رضا الطايفي تنمية مهارات الفعاليات الثقافية والفنية محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

قيادي في حماس: خطة ترامب عليها ملاحظات ولا يمكن التفريط في حقوق شعبنا

أستون فيلا يخطف فوزا مستحقا من فينورد بثنائية في الدوري الأوروبي

تعرف على أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم

يحيى الفخراني: الحرية عندي مقدسة واتخانقت مع أسامة أنور عكاشة بسبب عبد الناصر

الأكثر قراءة

الأخيرة والقاضية، الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين بعد استعدادات محطات الوقود

انتظارا للقرار الوشيك، محطات الوقود تمتنع عن بيع البنزين

بيفهم في الأصول، قائد برشلونة يتنازل لزميله المصري عن رفع كأس العالم للأندية (فيديو)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب 12 جنيها والجوافة 3 وانخفاض لأول مرة في البرتقال

مش خاين وبس، اتهامات لميليشيا أبو شباب باختطاف ابنة مدير مستشفيات غزة وتسليمها إلى إسرائيل

صندوق النقد يعلق على توجه مصر ترحيل طروحات الشركات الحكومية إلى 2026

ارتفاع الذرة البيضاء وانخفاض الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

قانون العمل، تعرف على شروط التعيين وإعلان الوظائف الجديدة

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads