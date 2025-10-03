إقبال على عرض "البجعة الحمراء" في المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة بالمنصورة (فيديو وصور)

انطلق، على المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة أولى ليالي العرض المسرحي "البجعة الحمراء"، الذي يعد إحدى ثمار ورشة غنوة وحدوتة " للموسم الثاني"، تحت إشراف الدكتورة رباب عبد المؤمن، مديرة المكتبة، والتي نظمتها المكتبة بهدف تنمية مهارات الأطفال والشباب في مجال التمثيل والغناء والاستعراض.

أقيم العرض تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والسفير رضا الطايفي مدير عام صندوق مكتبات مصر العامة.



أجرت فيتو بثًّا مباشرًا تحت عنوان “إقبال على عرض مسرحي بعنوان البجعة الحمراء في المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة في المنصورة”.

وشهد العرض المسرحي، حضورًا جماهيريًا مميزًا من رواد المكتبة ومحبي المسرح، وأبناء الدقهلية الذين أشادوا بالأداء المتقن والإبداع الذي قدمه المشاركون في العرض من خلال مشاهد ممتعة جمعت بين الاستعراض والغناء.





العرض المسرحي تدريب المدرب الفنان محمد الفقي، مؤسس مسرح الطفل وشارك في العرض براعم فنانين " ميراي ناظك، فريده بلاط، تاليا محمود، عبير احمد، عمار حسانين، هنا اسماعيل، رغد، رؤى، مروه محمد، ادم هيثم، آيلا فتحى، هنا حجازي ، عاليا محمد، سيلين سيف، مليكه هيثم، لبنى عرفات، تقى كشك، بسمله احمد، لارا محمود، تسنيم معتز، سلمى سامح، مليكه محمد، عاصم مصطفى، يوسف أحمد، فريدة حاتم، كنزى أسامه، رنوا سامر، هنا أحمد

، لارا هشام، خديجة محمد، كارمن أسامة، ياسمين معتز.

وأكدت مديرة المكتبة، أن تلك العروض المسرحية تعكس حرص مكتبة مصر على اكتشاف المواهب الشابة والاهتمام بها من خلال الورش الفنية المختلفة، وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم إنتاجهم الفني للجمهور في أجواء مليئة بالحماس.

ويستمر العرض لمدة يومين مقبلين ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها المكتبة احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وذلك في إطار دعمها الدائم للأنشطة المتنوعة ويأتي هذا النشاط ليؤكد دور المكتبة كمركز إشعاع ثقافي وفني داخل المجتمع.

