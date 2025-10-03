الجمعة 03 أكتوبر 2025
اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الخميس جلسة نهاية الأسبوع في البورصات الخليجية، مشيرة إلى تأثرها النسبي بمخاوف الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة نتيجة أزمة رفع سقف الدين الأمريكي، والتي تلقي بظلالها على الأسواق العالمية.

 

سوق المال السعودي

وفي السوق السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.35% ما يعادل 41 نقطة، ليغلق عند مستوى 11,48 نقطة، وسط قيم تداول تجاوزت 6 مليارات ريال سعودي، في إشارة إلى استمرار التذبذب في الأداء رغم السيولة المرتفعة.

 

البورصة الكويتية

وفي بورصة الكويت، سجل مؤشر كويت 50 ارتفاعًا بنسبة 0.47%، بما يعادل 47 نقطة، ليغلق عند مستوى 8,589 نقطة، وسط قيم تداول تجاوزت 50 مليون دينار كويتي، في ظل أداء متوازن للقطاعات القيادية وتحسُّن نسبي في شهية المستثمرين.


سوق دبي المالي

وفي الإمارات، تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء، حيث سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعًا بنسبة 0.31%، بما يعادل 19 نقطة، ليغلق عند مستوى 5,907 نقاط، مدعومًا بأداء إيجابي لأسهم العقارات والبنوك، وسط تحسُّن في معنويات المستثمرين.

 

وفي أبوظبي، ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.32%، ما يعادل 33 نقطة، ليغلق عند مستوى 10,060 نقطة، وسط قيم تداول تجاوزت 3 مليارات درهم إماراتي، مدعومًا بأداء قوي لعدد من الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والطاقة.

