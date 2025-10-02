الخميس 02 أكتوبر 2025
بوتين: أسعار النفط سترتفع بسرعة الصاروخ إذا غابت إمدادات روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أسعار النفط سترتفع بسرعة الصاروخ إذا غابت إمدادات روسيا.

ومساء اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن فنلندا والسويد فقدتا مزايا الوضع الحيادي.

منتدى "فالداى" الدولي للحوار

وسخر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصفه فيها بأنها "نمر من ورق"، قائلًا: "لا أعلم إن كان ترامب يسخر عندما قال ذلك، لكننى أقول: تعالوا وحاولوا أن تتعاملوا مع النمر الورقي".

وأضاف بوتين خلال مشاركته في منتدى "فالداى" الدولي للحوار، اليوم الخميس: "إذا كانت روسيا بالفعل نمرًا من ورق، فما هو حلف شمال الأطلسي (الناتو) إذن؟".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس: "نعيش في زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة كبيرة وبشكل جذري".

انهيار هيمنة الغرب مسألة وقت لا أكثر

وأضاف بوتين: لم يسبق أن سعت دول كهذه على الساحة العالمية للتأثير على الوضع العالمي وانهيار الهيمنة مسألة وقت لا أكثر ويجب أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات.

وتابع بوتين: التعددية القطبية نتيجة مباشرة لمحاولات الغرب الحفاظ على هيمنته العالمية وروسيا أعلنت مرتين استعدادها للانضمام إلى "الناتو" وقوبلت بالرفض.

وأكد بوتين: العالم يواجه العديد من المخاطر ووقت الإملاءات انتهى، أي حلول في العالم ممكنة فقط على أساس الاتفاقات وفي نهاية القرن 20، وصلت قوة الولايات المتحدة وحلفائها إلى ذروتها، لكن لا توجد ولن توجد قوة قادرة على السيطرة على العالم.

واستطرد: جميع محاولات إملاء ما يجب على الدول الأخرى فعله باءت بالفشل وكانت روسيا مستعدة للعمل المشترك مع الشركاء الغربيين، لكنهم لم أظهروا أنهم غير مستعدين للتخلي عن الصور النمطية.

