الخميس 02 أكتوبر 2025
خارج الحدود

روسيا تتهم أوروبا بإعاقة عملية السلام في أوكرانيا

قال الكرملين الروسي في بيان صادر عنه، اليوم الخميس: إن  أوروبا هي التي تعيق عملية السلام في أوكرانيا.

ومن جانبه ذكر، المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن أفق استمرار المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية غير واضح.

وأضاف بيسكوف خلال مؤتمر صحفي اليوم: إنهم لا يريدون مواصلة المفاوضات، ولا تريد كييف محاولة التوصل إلى اتفاق، وأفق استمرار هذه المفاوضات غير واضح.

وتابع: "مع ذلك، نقوم بعملنا بهدوء، ونحن منفتحون على الحوار والتواصل مع جميع الدول".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم 15 أغسطس الماضي، وبعد ذلك مع زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين في واشنطن يوم 18 أغسطس.

وبعد اللقاء أعلن ترامب أن العمل جار على إعداد لقاءات ثنائية، فيما أكدت روسيا استعدادها لعقد اللقاءات مع الجانب الأوكراني بشرط وجود أجندة جوهرية للمناقشات.

