خارج الحدود

ترامب: سنواجه بوتين بقوة، واقتراب تسوية تاريخية في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ستتعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بقوة" بهدف إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن واشنطن لن تسمح بإطالة أمد الصراع وسيحاول أن يجمع بوتين وزيلينسكي للتوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب.

 

تسوية في الشرق الأوسط

أكد ترامب أن العالم بات "قريبًا من التوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط لأول مرة"، موضحًا أن الجهود الأمريكية تركز على إنهاء حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة منذ عقود.

ضغوط على حركة حماس

وحذّر الرئيس الأمريكي من أن "حماس يجب أن توافق على الخطة الأمريكية"، ملوحًا بأن رفضها سيقود إلى إجراءات تصعيدية إسرائيلية، في إطار ما وصفه بفرض واقع جديد يضمن الأمن لإسرائيل والفلسطينيين على حد سواء.

