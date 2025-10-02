روسيا: العقوبات على إيران غير قانونية وتعمق أزمتها النووية

قالت روسيا، اليوم الخميس، إن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إجراء غير قانوني، تقف وراءه القوى الأوروبية، الأمر الذي يعمق الأزمة المرتبطة ببرنامج البلاد النووي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن إعادة فرض العقوبات كانت نتيجة "تلاعب" من جانب بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

وذكرت خلال مؤتمر صحفي: "بناء على ذلك، فإن النتائج باطلة ولاغية من الناحية القانونية، ولا يمكن أن تفرض أي التزامات قانونية على الدول الأخرى".

وأعادت الأمم المتحدة فرض حظر الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي في 27 سبتمبر، بعدما فعّلت قوى أوروبية عملية تحمل اسم "آلية العودة السريعة للعقوبات"، والتي أطلقتها الدول الأوروبية الثلاث.

وستخضع طهران مجددًا لحظر على الأسلحة وعلى جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم، وإعادة معالجته، فضلًا عن أي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية.

وحذرت طهران، التي تنفي أي نية لصنع أسلحة نووية، من أن هذه الخطوة ستقابَل برد قاس.

