تشكيل أستون فيلا لمواجهة فينورد في الدوري الأوروبي

أستون فيلا، فيتو
أستون فيلا، فيتو

أعلن الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أستون فيلا الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه فينورد الهولندي، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل أستون فيلا أمام فينورد

آخر تطورات استبعاد الفرق الإسرائيلية من البطولات الأوروبية

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تجاه منع منتخبات وأندية الكيان الصهيوني من المشاركة في البطولات القارية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قدمت دعوة، أمس الأربعاء، لتعليق عضوية الكيان الصهيوني في الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا)، ومنعه من المشاركة في البطولات الأوروبية؛ بسبب الحرب الممتدة منذ عامين في قطاع غزة.

وفي حال الموافقة على تعليق عضوية الكيان الصهيوني، فإن الاتحادين فيفا ويويفا لن يقدما له أي تمويل، كما لن يُسمح للمنتخب أو الأندية بالمشاركة في البطولات الدولية، إلى حين امتثال الاتحاد الإسرائيلي للقانون الدولي والنظام الأساسي للفيفا.

وبالتالي سيفقد اتحاد الكيان الصهيوني عضويته وحقوقه في التصويت طوال فترة تعليق العضوية.  

وأفادت الصحيفة الإسبانية، بأن مجلس "فيفا" سيعقد اجتماعًا، اليوم الخميس، ومن غير المرجح أن يُناقش هذا الأمر.

وأوضحت الصحيفة، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم تُصدر أي قرارًا بشأن الدعوة المُقدمة بحرمان منتخبات وأندية الكيان الصهيوني من المشاركة حتى الآن.

فيما لا يزال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بانتظار اتخاذ إجراءات ردًا على شكوى رسمية قدّمها في مارس 2024 حول هذه المسألة.

يذكر أن فريق مكابي تل أبيب يُشارك حاليًّا في بطولة الدوري الأوروبي، بجانب منتخب الكيان الصهيوني الذي يُشارك في تصفيات كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

