الدوري الأوروبي، روما يتأخر أمام ليل 0/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة روما ضد ليل بنتيجة ٠/١، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

سجل هارالدسون هدف فريق ليل في شباك روما في الدقيقة 6.

تشكيل روما ضد ليل

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الوسط: محمد زكي شيليك، ماريو هرموسو، إيفان نديكان.

خط الوسط: ويسلي، كريستانتي، نائل العيناوي، تسميكياس.

خط الهجوم: سولي، فيرجسون، بيليجريني.

تشكيل ليل أمام روما

حراسة المرمى: بيركي أوزر.

خط الدفاع: مونييه - عيسى ماندي - شانسيل مبيمبا - فيردونك.

خط الوسط: كوريا - نبيل بن طالب - أيوب بوعدي - أسامة صحراوي.

خط الهجوم: هارالدسون - أوليفييه جيرو.

