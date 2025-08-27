ناجلسمان يحدد حارس مرمى منتخب ألمانيا الأساسي

علق جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، على اختياراته لقائمة الفريق التي تستعد لبدء التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026، حيث يواجه سلوفاكيا يوم 4 سبتمبر ومن ثم أيرلندا الشمالية يوم 7 بنفس الشهر.

ناجلسمان يتحدث عن استبعاد ساني

وقال ناجلسمان في المؤتمر الصحفي الذي أجراه اليوم الأربعاء عن استبعاد ليروي ساني لاعب جالطة سراي: "إنه يلعب الآن في دوري أقل قليلًا من الدوري الألماني والدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى، ببساطة، عليه أن يقدم أداءً أفضل هناك، لقد سجل هدفًا وصنع آخر في المباراة الأخيرة، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت لينطلق".

وأضاف: "لا أتوقع منه معجزات، تحدثت كثيرًا مع ليروي، هو لا يلعب في الدوري الإنجليزي، أو الإسباني، أو الألماني، أو الفرنسي، أو الإيطالي، لذا أنا أتوقع منه أرقامًا معينة، إذا حققها، فسيظل مرشحًا للانضمام إلينا".

وجوه جديدة في قائمة منتخب ألمانيا

وبالنظر إلى الوجوه الجديدة التي ضمها للقائمة مثل بول نيبيل ونامدي كولينز وفين داهمين أوضح: "الثلاثة يستحقون ذلك، فين كان حارسًا ثابتًا في الدوري الألماني لسنوات وله مسار مهني مثير للاهتمام؛ لقد تغلب بالفعل على بعض العقبات، أما نامدي فقدم بطولة أوروبية رائعة تحت 21 عامًا وحصل على الكثير من وقت اللعب في فرانكفورت، لديه صفات جيدة وبنية جسدية ممتازة، وقد لعب كظهير أيمن وقلب دفاع، وبالنظر إلى بول، فقد كان أحد أبرز اللاعبين في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا وكذلك في الموسم الماضي مع ماينز".

وتطرق إلى مدى صعوبة التصفيات قائلا: "نحن المرشحون الأقوى في هذه المجموعة، أنا والفريق لدينا طموح بأن نمر خلالها بهيمنة معينة، هذا يعني عدم ترك أي مجال للشك خلال المباريات، للأسف، هذا ما حدث لنا ضد إيطاليا وضد البرتغال أيضًا، نريد بناء إيقاع؛ لم يعد هناك الكثير من الوقت لذلك في العام الجديد، الأمر يتعلق بإظهار الهيمنة، قد يعني ذلك حتى تحقيق فوز مهيمن بنتيجة (1-0)، لا نريد أن نخوض مباراة نقول عنها إننا فزنا فيها بالصدفة".

وأشاد باللاعب سيرجي جنابري قائلًا: "فترة الانتقالات الصيفية كانت جيدة جدًا لسيرجي، نعتقد أنه يؤدي دورًا جيدًا كلاعب رقم 10 في العمق، أنا لا أراه كجناح كلاسيكي، وهو الدور الذي كان يلعبه في الغالب مع بايرن، مباراته ضد لايبزيج كانت مذهلة للغاية، كانت واحدة من أفضل الأداءات التي رأيتها في الخمس أو الست سنوات الماضية، من المهم لسيرجي أن يظهر ثبات المستوى. لديه القوة، إنهاء جيد للهجمات، وإبداع معين، كلاعب رقم 10 خلف هاري كين، أعتقد أنه يبرز نقاط قوته في الملعب".

وعن نقل جوشوا كيميتش إلى وسط الميدان قال: "سنجري بعض التعديلات وسيكون لدينا هيكل مختلف، سواء في الدفاع أو الهجوم، كظهير أيمن كلاسيكي، ما زلت أرى جوش بلا منازع، لكننا سنفسر دوره بشكل مختلف الآن".

حارس منتخب ألمانيا الأساسي

وعلق على الحارس الأساسي لألمانيا في المباريات المقبلة: "نحن سعداء بجميع حراس المرمى، ولهذا السبب نختارهم، لأنهم جميعًا جيدون في بناء اللعب أيضًا، سيكون الحارس رقم واحد هو أوليفر بومان، لأنه يلعب على مستوى عالٍ بشكل لا يصدق منذ سنوات، وقدم أداءً جيدًا معنا؛ لقد أنقذ المباراة لنا ضد إيطاليا، إنه يتمتع بشعبية كبيرة في الفريق ولدي ثقة هائلة به".

أما عن فشل انتقال نيك فولتيماده إلى بايرن ميونخ فقال: "أعتقد أنه من المؤسف لجميع الأطراف أن كل شيء تم تداوله بشكل علني، بالطبع، قدمت له بعض النصائح، ليس بشأن النادي الذي يجب أن ينتقل إليه، أنا لا أفعل ذلك".

وأتم: "لكن بشأن ضرورة أن يلعب اللاعبون (بانتظام)، لم أعتبر بعض الانتقالات الصيفية موفقة تمامًا، لأن اللاعبين ينتقلون من اللعب بنسبة 100% إلى 15% من وقت المباريات، وهذا لا يفيدني كثيرًا كمدرب للمنتخب الوطني، لقد أخبرت نيك أنه مرحب به للانتقال إلى بايرن إذا أراد ذلك، لكن يجب عليه أيضًا أن يوضح لهم أنه بنسبة مشاركة 25%، سيكون وضعه في كأس العالم حرجًا".

