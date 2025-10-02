الخميس 02 أكتوبر 2025
بوتين: روسيا تحقق رقما قياسيا من حيث عدد العقوبات المفروضة ضدها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: روسيا تحقق رقما قياسيا من حيث عدد العقوبات المفروضة ضدها، لكن كل هذه الجهود باءت بالفشل.

وأضاف بوتين: لا وجود لتوازن عالمي دون روسيا وأظهرنا فعالية في مقاومة التحديات غير المسبوقة والغرب يخدع مواطنيه عبر تصعيد حدة التوترات

وتابع: دول غربية تحاول فرض هيمنتها المطلقة وأي قرار أحادي في العالم لا يراعي مصلحة الآخرين غير ممكن

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس: نعيش في زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة كبيرة وبشكل جذري

بوتين: انهيار هيمنة الغرب مسألة وقت لا أكثر

وأضاف بوتين:  لم يسبق أن سعت دول كهذه على الساحة العالمية للتأثير على الوضع العالمي وانهيار الهيمنة مسألة وقت لا أكثر ويجب أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات

وتابع بوتين: التعددية القطبية نتيجة مباشرة لمحاولات الغرب الحفاظ على هيمنته العالمية وروسيا أعلنت مرتين استعدادها للانضمام إلى "الناتو" وقوبلت بالرفض.

وأكد بوتين أن العالم يواجه العديد من المخاطر ووقت الإملاءات انتهىو أي حلول في العالم ممكنة فقط على أساس الاتفاقات وفي نهاية القرن 20، وصلت قوة الولايات المتحدة وحلفائها إلى ذروتها، لكن لا توجد ولن توجد قوة قادرة على السيطرة على العالم.

واستطرد: جميع محاولات إملاء ما يجب على الدول الأخرى فعله باءت بالفشل وكانت روسيا مستعدة للعمل المشترك مع الشركاء الغربيين، لكنهم لم أظهروا أنهم غير مستعدين للتخلي عن الصور النمطية

