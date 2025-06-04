إليسا تحيي حفلا في دبي نوفمبر القادم

تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويقام الحفل يوم 3 نوفمبر على مسرح دبي أوبرا، ومن المتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير.

احتفال روتانا بأغنية إليسا

في جانب آخر كانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات احتفت مؤخرا بتحقيق أغنية “مكتوبة ليك” للنجمة اللبنانية إليسا أكثر من 300 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكتبت روتانا عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: أكثر من 300 مليون مشاهدة على قناة روتانا يوتيوب.. أكيد مرة ناس حسّوا بكلامها… مكتوبة ليك لملكة الاحساس.

أغنية “مكتوبة ليك” قدمتها النجمة اللبنانية إليسا في عام 2016 من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.