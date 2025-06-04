الأربعاء 04 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

إليسا تحيي حفلا في دبي نوفمبر القادم

بوستر الحفل، فيتو
بوستر الحفل، فيتو

تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر نوفمبر المقبل.

 

ويقام الحفل يوم 3 نوفمبر على مسرح دبي أوبرا، ومن المتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير.

 

احتفال روتانا بأغنية إليسا

 

في جانب آخر كانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات احتفت مؤخرا بتحقيق أغنية “مكتوبة ليك” للنجمة اللبنانية إليسا أكثر من 300 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

وكتبت روتانا عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: أكثر من 300 مليون مشاهدة على قناة روتانا يوتيوب.. أكيد مرة ناس حسّوا بكلامها… مكتوبة ليك لملكة الاحساس.

 

أغنية “مكتوبة ليك” قدمتها النجمة اللبنانية إليسا في عام 2016 من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا

 

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إليسا الفنانة اللبنانية إليسا روتانا شركة روتانا للصوتيات والمرئيات

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