رئيس الحكومة المغربية: مستعدون للتجاوب مع المطالب الاجتماعية والحوار

قال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إن الأيام الماضية شهدت تصعيدا خطيرا ومساسا بالأمن العام والنظام.

رئيس الحكومة المغربية: مستعدون للتجاوب مع المطالب الاجتماعية والحوار

وأضاف رئيس الحكومة المغربية: مستعدون للتجاوب مع المطالب الاجتماعية والحوار من داخل المؤسسات.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الداخلية المغربية في بيان صادر عنها اليوم الخميس: ملتزمون بصون النظام العام وضمان الحقوق والحريات في إطار القانون.

وأضافت وزارة الداخلية المغربية، أن المحتجين  قاموا بتخريب 80 مرفقا عموميا وخاصا، مضيفة أن 326 من جرحى الاحتجاجات من قوات الأمن.
 

وتابعت: الاحتجاجات تحولت إلى أعمال عنف وبمشاركة واسعة للقاصرين والمحتجون حولوا التظاهرات إلى أعمال شغب استخدم بها أسلحة بيضاء والحجارة 
 

وأكدت وزارة الداخلية، وجود 3 قتلى و354 جريحا جراء أحداث الشغب.
 

