من قصص القرآن الكريم، موت هارون ثم موسى عليهما السلام

نستعرض في السطور التالية مشاهد من القصص التي وردت في كتاب الله العزيز، القرآن الكريم، علنَّا نستخلص منها العبر والدروس التي تفيدنا في الدنيا، بتغيير سلوكياتنا إلى الأفضل، فنستزيد من الأفعال الطيبة، والتصرفات الراقية، ونتعامل بالحسنى مع الآخرين، فنفوز ونسعد في الآخرة.

تفاصيل موت هارون

قال مؤرخون: إن الله تعالى أوحى إلى موسى: إني متوف هارون، فأت به جبل كذا وكذا، فانطلق موسى وهارون نحو الجبل، فإذا [هما] فيه بشجرة لم يُر شجر مثلها، وإذا هما ببيت مبني، وإذا هما فيه بسرير عليه فرش، وإذا فيه ريح طيبة، فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه، فقال: يا موسى إني لأحب أن أنام على هذا السرير، فقال له موسى: فنم عليه، قال إني أخاف أن يأتي رب هذا البيت فيغضب عليَّ، فقال له موسى: لا ترهب، أنا أكفيك رب هذا البيت، فنم، فقال: يا موسى نم معي.

فناما، فأخذ هارون الموت، فلما قُبض رُفع ذلك البيت، وذهبت تلك الشجرة، ورفع السرير به إلى السماء، فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل وليس معه هارون، قالوا: إن موسى قتل هارون وحسده على حب بني إسرائيل له، وكان هارون أكف عنهم وألين لهم من موسى، وكان في بعض الغلظ عليهم.

علم موسى، عليه السلام، بافتراءاتهم عليه، فقال لهم: ويحكم! أترونني أقتل أخي؟! فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين، ثم دعا الله فنزل بالسرير حتى نظروا إليه من السماء والأرض فصدقوه.

أين مات هارون وموسى؟

فيما يقول بعض المؤرخين: مات موسى وهارون في التيه، مات هارون قبل موسى، وكانا أخرجا في التيه إلى بعض الكهوف، فمات فدفنه موسى وانصرف إلى بني إسرائيل، فقالوا: ما فعل هارون؟ قال: مات، قالوا: لكنك قتلته لحبنا إياه. فشكى موسى ما لقي من بني إسرائيل، فأوحى الله إليه: أن انطلق بهم إلى موضع قبره، فإني باعثه حتى يخبرهم أنه مات موتا.

فتوجه بهم إلى قبر هارون، فنادى: يا هارون، فخرج من قبره ينفض رأسه، فقال: أنا قتلتك؟ قال: لا والله، ولكني مت، قال: فعد إلى مضجعك.

قيل إن هارون مات وهو ابن مائة وثماني عشرة سنة، قبل موسى بثلاث سنين.

وتقول التوراة: إن هارون مات وهو ابن عشرين ومائة سنة وكانت وفاته في التيه.

موت موسى عليه السلام

وردت تفاصيل موت سيدنا موسى، عليه السلام، في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه (صفعه)، فرجع إلى ربه عز وجل فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال: ارجع إليه فقل له: يضع يده على متن ثور، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة، قال: أي ربِّ، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت، قال: فالآن، قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رميةً بحجر، قال أبو هريرة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلو كنت ثَمَّ لأريتُكم قبره، إلى جانب الكثيب الأحمر".



