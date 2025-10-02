الخميس 02 أكتوبر 2025
البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لرد حماس على خطة غزة

ترامب
ترامب

قال البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم الخميس: “نأمل ونتوقع موافقة حماس على خطة غزة”.

 

وأضاف البيت الأبيض في بيانه، أن الرئيس  ترامب سيرسم "خطا أحمر" لرد حماس على خطة غزة.

وبالأمس الأربعاء، قال البيت الأبيض، إن هناك مناقشات مهمة تجرى الآن حول خطة السلام بشأن قطاع غزة.

ترامب يهدد بوقف دعمه لنتنياهو بسبب غزة

في سياق متصل، ذكرت صحيفة أكسيوس الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيتوقف عن دعمه إذا رفض الخطة الأمريكية الخاصة بقطاع غزة. 

وبحسب التقرير، شدد ترامب على أن استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل مرهون بمدى التجاوب مع الرؤية الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.

 

توترات العلاقة بين واشنطن وتل أبيب

الخطوة تمثل ضغطًا مباشرًا على نتنياهو، وقد تفتح الباب أمام توترات في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب إذا تمسكت الحكومة الإسرائيلية برفضها.

يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إقرار تسوية سياسية تضع حدًا للصراع في غزة، وسط انقسام داخلي إسرائيلي بشأن التعاطي مع المقترحات الأمريكية.

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي: أن الصفقة المعروضة حاليا على حركة حماس تختلف بشكل كبير عن تلك التي توافقت عليها أمريكا ودول عربية وإسلامية.

