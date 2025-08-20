اتحاد جدة يدخل سباق التعاقد مع نجم منتخب فرنسا

دخل أكثر من نادٍ على خط التعاقد مع الدولي الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط فريق أولمبيك مارسيليا، في ظل اقترابه من الرحيل عن ناديه، من بينها اتحاد جدة السعودي.

اتحاد جدة ينافس أندية أوروبية على التعاقد مع رابيو

وذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن رابيو الذي تبلغ قيمة عقده 15 مليون يورو، ولا يرغب في الاستمرار مع مارسيليا، جذب أنظار ثلاثي إيطاليا، إنتر وميلان ويوفنتوس، بالإضافة إلى جالطة سراي التركي.

ومن جانبه، يراقب الاتحاد الموقف، خاصةً أن مدربه الفرنسي، لوران بلان، هو أول من أطلق شرارة توهج رابيو، عندما كان في باريس سان جيرمان.

ويسعى العميد لعقد أول صفقة أجنبية هذا الصيف، بعدما ودع منافسات السوبر السعودي من الدور نصف النهائي، بالخسارة أمس أمام النصر (2-1).

