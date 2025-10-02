قيادي ناصري: خطة ترامب تهدد حل الدولتين وتمنح إسرائيل مزيدًا من المكاسب

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى، إن ما تضمنته خطة ترامب لإنهاء الحرب فى قطاع غزة تؤدي إلى تقويض فرص التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وتمثل ابتعادًا عن القرارات الدولية التي أكدت مرارًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، خاصة تحديد مهلة 72 ساعة لتسليم الأسرى والجثامين الخاصة بالقتلى الإسرائيليين إلى جانب إشراف ترامب وتونى بلير وهم المعروفين بالانحياز الواضح لإسرائيل مما يخل بمبدأ الحياد.



خطة ترامب تثير القلق حول مستقبل حل الدولتين

وأكد فى تصريح لفيتو، أن هناك بنود أخرى فى الخطة تثير القلق حول مستقبل حل الدولتين، خاصة وأن الخطة تعيد إنتاج سياسات سابقة لم تحقق تقدما حقيقيًا على مسار السلام، كما أنها تمنح مساحة أوسع لإسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة ومنها خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة على مراحل ثلاثة على أن ترتبط المرحلة الأخيرة بعد تعرض إسرائيل لخطر من القطاع، وهو ما يمكن أن تدير إسرائيل وسيلة لعدم تنفيذة والبقاء بالقطاع

.

المبادرة لا تعكس تضحيات الفلسطينيين ومعاناتهم الممتدة منذ عقود

وواصل حديثة قائلا إن هذه المبادرة لا تعكس تضحيات الفلسطينيين ومعاناتهم الممتدة منذ عقود، وقد تُستغل لتعزيز مواقف بعض الأطراف السياسية في الداخل الإسرائيلي، بدلًا من أن تكون خطوة جادة لإنهاء النزاع، وفى كل الأحوال لا نتوقع نجاح الخطة على المدى الطويل، رغم احتمال المضي في بعض بنودها، محذرًا من أن ذلك قد يقود إلى توترات جديدة في المنطقة.

القضية الفلسطينية ستظل تحتل الأولوية والدعم لدى القيادة السياسية

وتابع أن القضية الفلسطينية ستظل تحتل الأولوية والدعم لدى القيادة السياسية والشعب المصرى والموقف الصلب الذى لا يقبل المساومة على الحق الفلسطينى وحقه فى إقامة دولته على حدود قبل 1976، مشددًا على أن الصراع مع إسرائيل يرتبط بالوجود والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني أكثر من كونه خلافًا جغرافيًا على الحدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.