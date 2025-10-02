الخميس 02 أكتوبر 2025
حماس: نتحفظ على بعض بنود خطة ترامب وتسليم الأسرى خلال 72 ساعة أمر صعب

حركة حماس خلال تسليم
حركة حماس خلال تسليم رهائن، فيتو

أكدت حركة حماس صعوبة عملية إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء وتسليم جثث القتلى إلى الجانب الإسرائيلي خلال 72 ساعة، كما هو منصوص عليه في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

حماس تطلب المزيد من الوقت لمراجعة شروط خطة ترامب

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "معًا"، فقد أوضحت حماس للوسطاء خلال مشاورات الدوحة أن الحركة "تطلب المزيد من الوقت لمراجعة الشروط الواردة في خطة ترامب". 

كما أعرب ممثلو الحركة عن "تحفظات الحركة على بعض بنود الخطة المكونة من عشرين بندًا"، بالإضافة إلى ضمانات واضحة لالتزام إسرائيل بوقف الحرب، وأنها تحتاج لجداول زمنية لانسحاب إسرائيل، وبند نزع سلاح "حماس".

إطلاق سراح جميع الأسرى

وأكدت حماس أن "إطلاق سراح جميع الأسرى الـ48 خلال 72 ساعة، كما هو محدد في خطة ترامب، سيكون صعبًا".

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن حماس أصرت على إطلاق سراح الأسرى تدريجيًا بدلًا من الالتزام بالموعد النهائي المحدد في الخطة الأمريكية، إلا أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن الحركة تعجز عن التواصل مع الجماعات التي تحتجز الأسرى بسبب كثافة العمليات الإسرائيلية في غزة، وتفتقر أيضًا إلى معلومات دقيقة حول مواقع المحتجزين وحالتهم الصحية الحالية.

 حماس تحتجز 20 رهينة على قيد الحياة

ووفقًا للبيانات الإسرائيلية، حتى أواخر سبتمبر، مازالت حماس تحتجز 20 رهينة على قيد الحياة، وجثث 28 أسيرا في غزة.

وأصدر البيت الأبيض يوم 29 سبتمبر، خطة لتسوية الصراع في قطاع غزة، وتدعو الخطة إلى وقف كامل للعمليات القتالية، والإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حماس خلال 72 ساعة. علاوة على ذلك، تقترح الوثيقة وضع قطاع غزة تحت إدارة خارجية لفترة انتقالية، وسيُمنح سكان القطاع فرصة المغادرة والعودة.

