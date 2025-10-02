نونو مينديز يضم لامين يامال لقائمة ضحاياه برفقة محمد صلاح

برهن نونو مينديز، ظهير أيسر منتخب البرتغال وباريس سان جيرمان الفرنسي، مجددا على أنه أحد أفضل لاعبي العالم خلال الفترة الأخيرة.

نونو مينديز في قائمة العشرة الأوائل بسباق الكرة الذهبية

وتواجد مينديز في المركز العاشر بترتيب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والتي حققها زميله في الفريق، عثمان ديمبلي، مهاجم وهداف بي إس جي.

وكان اللاعب البرتغالي الدولي البالغ من العمر 23 عاما ضمن 9 عناصر من الفريق الباريسي في سباق الكرة الذهبية هذا العام، وهم أشرف حكيمي وفابيان رويز وفيتينيا وجواو نيفيز، وخفيتشا كفاراتسخيليا وديزيريه دوي وديمبلي، إضافة إلى الحارس الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، الذي انتقل مؤخرا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد فوزه بجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.

لعب مينديز وزملاؤه دورا بارزا في تتويج الفريق الباريسي بخمسة ألقاب محلية وقارية على مدار العام الجاري 2025، أبرزها وأهمها بطولتي السوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخ النادي الفرنسي.

مينديز رجل مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان بعد تفوقه على يامال

واصل نونو مينديز تألقه وتوهجه بشكل لافت للنظر في الفوز على برشلونة بنتيجة 2-1، أمس الأربعاء، في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا، ليساهم في انتصار جديد للنادي الباريسي خلال زيارة ثالثة على التوالي إلى معقل البارسا بعد عامي 2021 و2024 بنتيجة واحدة (4-1).

وحصل مينديز على جائزة رجل المباراة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حيث صنع هدف التعادل الذي سجله زميله الشاب، سيني مايولو، وحد كثيرا من خطورة النجم الإسباني الشاب، لامين يامال، جناح برشلونة، وثاني الترتيب في سباق الكرة الذهبية هذا العام.

وسلطت شبكة "كانال سابورتر" الفرنسية الضوء على تفوق نونو مينديز أمام يامال للمرة الثانية هذا العام، حيث حصل اللاعب البرتغالي على جائزة رجل المباراة أيضا في المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية في يونيو الماضي، بعدما حد كثيرا من خطورة النجم الإسباني الشاب، ليساهم في تتويج البرتغال باللقب القاري للمرة الثانية بعد التفوق بركلات الترجيح لانتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

مينديز يتفوق على محمد صلاح

ولفتت الشبكة الفرنسية أيضا إلى تفوق نونو مينديز على محمد صلاح، نجم ليفربول وهدافه، والذي كان أحد المرشحين البارزين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، وذلك خلال مباراة الفريقين في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، حيث نجح البرتغالي الدولي بشكل كاسح في إبطال مفعول صلاح سواء في حديقة الأمراء أو ملعب أنفيلد.

وعلق نونو مينديز بعد الفوز على برشلونة: "كانت مباراة جيدة ومتقاربة، لكننا ما زلنا نؤمن بأنفسنا رغم كثرة الغيابات في صفوف فريقنا، ولكن اللاعبين الشباب الذين شاركوا ساعدونا كثيرا على أداء المهام المطلوبة منا في أرض الملعب، وأثبتنا أننا فريق عالي المستوى رغم كثرة الإصابات".

وأضاف عبر قناة (كانال بلس): "نعم.. إنه فوز يليق ببطل أوروبا، ونعلم أن هذا الموسم سيكون أصعب من الموسم الماضي، لأن كل الفرق تريد الفوز علينا، ندرك ذلك، ونعلم أيضا أنه يجب أن نكون في أقصى درجات تركيزنا، ونلعب دائما للفوز بكل المباريات".

وأشار اللاعب الدولي: "لقد تقدمت للأمام واخترقت وصنعت الهدف الأول، أحاول دائما الاستفادة من سرعتي، وأعتقد أنني قملت بعمل جيد في صناعة الهدف، وسعداء للغاية بهذا الفوز الثمين".

من جانبه، أشاد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان باللاعب البرتغالي، قائلا عقب اللقاء: "نونو مينديز وحكيمي، هما بالفعل أفضل ظهيرين في العالم، ويجعلاني أتعامل بهدوء شديد في التحضير للمباريات، لأنهما يتمتعان بسرعة كبيرة تساعدنا على الارتداد الدفاعي وتنفيذ أسلوبنا في الضغط العالي على المنافسين".

أرقام نونو مينديز مع باريس سان جيرمان والبرتغال

تدرج نونو مينديز بين ناشئي نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، وانتقل إلى بي إس جي في صيف 2021 قادما على سبيل الإعارة مقابل 7 ملايين يورو قبل أن يفعل النادي الباريسي بند الشراء النهائي بعد عام واحد فقط مقابل 40 مليون يورو.

وأصبح مينديز ركيزة أساسية في بي إس جي، لتقوم إدارة النادي بتمديد تعاقده حتى يونيو/حزيران 2029.

وعلى مدار أكثر من أربعة مواسم، لعب مينديز 144 مباراة بقميص باريس سان جيرمان في مختلف البطولات، سجل خلالها 10 أهداف إضافة إلى 19 تمريرة حاسمة، وحصل على 21 إنذارا، ولم يسبق له أن تعرض للطرد.

وعلى المستوى الدولي، خاض نونو مينديز 39 مباراة بقميص منتخب البرتغال، سجل خلالها هدفا واحدا إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة، وحصل على 4 إنذارات، ولم يتعرض للطرد أيضا.

