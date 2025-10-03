الجمعة 03 أكتوبر 2025
مصيدة، خبير يكشف سر تحفظ حماس على تسليم الأسرى والجثامين الإسرائليين خلال 72 ساعة

أحمد فؤاد أنور، فيتو
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والمتخصص بملف الصراع العربي الإسرائيلي إن  تأكيد حركة حماس صعوبة عملية إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء وتسليم جثث القتلى إلى الجانب الإسرائيلي خلال 72 ساعة، بحسب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يكشف ان هناك اختلافات كثيرة ربما تحتاج إلى ضمانات وتفسيرات خاصة أن النسخة التى سلمت لوزراء الخارجية العرب في نيويورك تختلف عن النسخة التي تم إطلاقها بعد لقاء نتنياهو وترامب.

 

شكوك في النوايا الإسرائيلية والأمريكية

وأضاف  لفيتو: "النسخة الاخيرة تتضمن الافراج عن الأسرى وجثامين القتلى خلال 72 ساعة وهذا أمر يجعل من اليسير رصد تحركات المقاومة وربما تحدث أخطاء تساعد إسرائيل على التوقف عن إتمام الاتفاق وهذا الأمر يجعل هناك شك فى النوايا الاسرائيلية والامريكية فضلا عن سلطة ترامب في الإشراف العلوي على اللجنة التي ستدير غزة بجانب توني بلير بوصفهما كانوا مساندين لإسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب والابادة ضد المدنيين". 

 

الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يضغطان للحصول على موافقة سريعة من حماس يجعلها أقرب للاستسلام

وواصل حديثة:" الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يضغطان للحصول على موافقة سريعة من حماس يجعلها اقرب للاستسلام واعتقد ان المقابل هو الانسحاب من غزة على ثلاث مراحل يحتاج الى ضمانات وصياغة لان المرحلة الثالثة تتعلق بعدم وجود تهديد من غزة لإسرائيل لاتمام المرحلة وهذا تعبير مطاط يمكن التنصل منة تحت اى حجة وسبق لإسرائيل أن تنصلت من تنفيذ الدفعة الثامنة من المحتجزين بالسجون الإسرائيلية ".

