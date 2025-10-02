الخميس 02 أكتوبر 2025
محافظات

وكيل التعليم بالفيوم يكرم الأولى على الجمهورية بالمشروع الوطني للقراءة

المكرمون، فيتو
المكرمون، فيتو

كرم الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، التلميذة جودي محمود علي، بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الشهيد مصطفى محمد أيوب التابعة لإدارة أبشواي التعليمية، لحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة المشروع الوطني للقراءة، كما تم تكريم فريق العمل الملازم لها.

ما هو المشروع الوطني للقراءة؟

يذكر أن المشروع الوطني للقراءة، هو مشروع ثقافي تنافسي ومستدام أُطلق في مصر بالتعاون بين مؤسسة البحث العلمي الإماراتية، بمشاركة وزارة  التربية والتعليم، والأزهر الشريف، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ويهدف لتشجيع القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، بما يعني أن القارئ لا يكتفي بالقراءة فقط بل يحلل، يبدع، وينتج من قراءته.

ويتماشى المشروع الوطني للقراءة مع رؤية مصر 2030، خاصة في تنمية العنصر البشري، الثقافة، الابتكار، ورفع مستوى المعرفة في المجتمع.

