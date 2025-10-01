الأربعاء 01 أكتوبر 2025
خارج الحدود

الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران

إيران والولايات المتحدة،
إيران والولايات المتحدة، فيتو

 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت حزمة جديدة من العقوبات على إيران.

 

طبيعة العقوبات الأمريكية على إيران

العقوبات تستهدف كيانات وأفرادًا يُعتقد أنهم مرتبطون ببرامج الطاقة والصواريخ والتسليح الإيراني، إضافة إلى شركات متهمة بتسهيل عمليات مالية لصالح طهران.

 

السياق السياسي في القرار الاقتصادي الأمريكي

الخطوة تأتي في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، خاصة مع تعثر المفاوضات النووية وتزايد الانتقادات الأمريكية لدور إيران في المنطقة.

 

التداعيات المتوقعة

من المرجح أن تزيد العقوبات من الضغط الاقتصادي على إيران، بينما قد تثير ردود فعل حادة من الجانب الإيراني، الذي يعتبر هذه الإجراءات "عدائية" وتؤثر على فرص التهدئة.

ونقلت صحيفة معاريف عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع أن المؤسسة الدفاعية تعمل على «التحضير لعدة سيناريوهات» في ضوء التوترات المتصاعدة مع طهران، وأوضح أن أحد هذه السيناريوهات يتضمن احتمال تنفيذ عملية عسكرية إضافية داخل الأراضي الإيرانية إذا تطلبت الضرورة الأمنية. 

بحسب التقرير، لم يُفصح المسؤول عن تفاصيل زمنية أو مواقع محددة، لكنه قال إن الجيش الإسرائيلي وفرق الاستخبارات «تخطط لخطوط عمل متعددة» لتضمن جاهزية الردّ على أي تصعيد إيراني سياسيًا أو عسكريًا. التصريحات جاءت في سياق إحاطة داخلية مع صناع القرار الأمني. 

