بعد تسمم جماعي، سلطنة عمان تحظر استيراد جميع أنواع المياه المعبأة من إيران

سلطنة عمان، فيتو
أعلنت سلطنة عمان، الأربعاء، حظر استيراد كافة أنواع المياه المعبأة من إيران، بعد حادثة التسمم الجماعي في ولاية "السويق" بمحافظة "شمال الباطنة".

وأوضحت الشرطة، في بيان لها، أن الحادثة وقعت بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، إثر شرب أسرة عمانية وامرأة وافدة مياهًا معبأة تحمل العلامة التجارية "أورانوس ستار" ومنشأها إيران.

وأوضح البيان أن ذلك "أدى إلى وفاة الوافدة ونقل المواطن إلى المستشفى في حالة حرجة، بينما تماثلت المواطنة للشفاء".

ولاحقًا، أعلنت الشرطة العمانية وفاة المواطن قائلة: "إلحاقًا إلى البيان الصادر حول حادثة تسمم أسرة عمانية ووافدة تسترعي شرطة عمان السلطانية انتباه الجميع بأن المواطن الذي تعرض إلى حادثة التسمم انتقل إلى جوار ربه قبل صياغة البيان بفترة وجيزة".


وذكرت الشرطة أن "الجهات المختصة قامت فور تلقي البلاغ بسحب كافة العبوات من الأسواق المحلية، وأخذ عينات من المياه لإجراء التحاليل اللازمة، والتي أظهرت أنها ملوثة".

وأشارت إلى أن "الحظر يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، مع استمرار التحقيقات للكشف عن تفاصيل الحادثة".

وطالبت شرطة عمان السلطانية "جميع المواطنين والمقيمين بعدم استخدام المياه المذكورة، والإبلاغ الفوري عن أي شكوك بشأنها أو أي مياه أخرى مشابهة".

