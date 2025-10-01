الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مجموعة الـ 7 تدعو إيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع أمريكا

مجموعة الـ 7، فيتو
مجموعة الـ 7، فيتو

قال وزراء خارجية مجموعة الـ 7 مساء اليوم الأربعاء: ندعو إيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة فورا.

 

العقوبات الدولية على إيران تدخل حيز التنفيذ

وفعلت الترويكا الأوروبية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، "آلية الزناد"، لتعود بذلك عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وأفادت “فرانس برس”، أن العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي دخلت حيز التنفيذ.

وطالبت الترويكا الأوروبية، إيران إلى الامتناع عن أي أعمال تصعيدية بعد إعادة فرض العقوبات.

 

إعادة فرض العقوبات الأممية

من جانبه، دعا وزير الخارجية ماركو روبيو، إيران للانخراط في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بعد إعادة فرض العقوبات الأممية.

كما دعا كل الدول على تطبيق العقوبات التي أعادت الأمم المتحدة فرضها على إيران.  

وكانت إيران نددت بقرار اعتبرته غير قانوني دفعها إلى استدعاء سفرائها في بلدان الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا).

إيران الولايات المتحدة مجموعة الـ 7 العقوبات الدولية على إيران الترويكا الأوروبية

