بعد حادث الطعن في مانشستر، تشديد الإجراءات الأمنية حول المعابد اليهودية ببريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر اليوم الخميس، تشديد الإجراءات الأمنية ونشر قوات شرطة إضافية حول المعابد اليهودية فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، وذلك عقب حادث الطعن الذى وقع بكنيس يهودى فى مدينة مانشستر، وأسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

بذل كل الجهود للحفاظ على سلامة المجتمع اليهودي

وتعهد ستارمر - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - ببذل كل الجهود للحفاظ على سلامة المجتمع اليهودي في بلاده، وذلك في تصريحات أدلى بها قبل صعوده على متن الطائرة عائدا إلى المملكة المتحدة لمتابعة تطورات الهجوم الأخير حيث كان يقوم بزيارة للدنمارك.

ووصف ستارمر الهجوم بـ"المروع للغاية"، كما أعرب عن تعاطفه وتضامنه مع المتضررين منه.

وقوع هجوم على كنيس يهودي في مدينة مانشستر

وقال رئيس الوزراء إنه في طريقه عائدا إلى لندن وأنه سيترأس اجتماعا طارئا للجنة (كوبرا) عند وصوله المملكة المتحدة.

من جهتها أعربت وزيرة الداخلية البريطانية شبانه محمود اليوم الخميس، عن فزعها إزاء سماع أنباء وقوع هجوم على كنيس يهودي في مدينة "مانشستر" "بمناسبة رأس السنة اليهودية، وذلك حسبما نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

اتباع نصائح سلطات الطوارئ

وقالت محمود - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنها تتلقى تحديثات مستمرة حول الهجوم من قبل شرطة مانشستر الكبرى، كما تقدمت بالشكر لقوات الشرطة وخدمات الطوارئ لسرعة الاستجابة والتعامل مع الواقعة.

وحثت الوزيرة البريطانية المواطنين على اتباع نصائح سلطات الطوارئ، كما أعربت عن تعاطفها مع الضحايا وعائلاتهم.

