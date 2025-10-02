الخميس 02 أكتوبر 2025
4 جرحى بهجوم على كنيس يهودي في مانشستر

4 جرحى بهجوم على كنيس يهودي في مانشستر

قالت الشرطة في مدينة مانشستر شمالي إنجلترا، اليوم الخميس، إنها تلقت بلاغًا عن "حادثة طعن خارج كنيس يهودي"، مشيرة إلى وقوع 4 جرحى.

وذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغًا، بعد أن رأى شاهد عيان سيارة تتجه نحو عدد من الأفراد.

وقالت الشرطة، إن "4 أشخاص أصيبوا، بعدما صدمت سيارة عددًا من المارة، وتعرض شخص واحد للطعن، بالقرب من كنيس يهودي في مانشستر".

وذكرت أن "أفرادها أطلقوا النار على المشتبه به".

وبحسب صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" المحلية، فإن "السلطات أقامت طوقًا أمنيًا حول المكان عقب الإبلاغ عن الطعن، كما أُغلق طريق رئيسي أثناء تواجد الضباط في الموقع".

