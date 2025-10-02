الشرطة البريطانية تطلق النار على المشتبه به في هجوم مانشستر

تعرض عدة أشخاص للطعن في كنيس يهودي بمانشستر الكبرى وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا على طريق ميدلتون، في كرامبسال، عقب الحادث.

وصرح عمدة مانشستر الكبرى، آندي بيرنهام، بأنه "حادث خطير" ونصح الناس بتجنب المنطقة.

عمدة مانشستر: تم التعامل مع الحادث بفاعلية

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية: "في الوقت نفسه، أؤكد أن الخطر المباشر يبدو أنه قد زال، والحادث تم التعامل معه بفاعلية" من قبل المتواجدين في الموقع وشرطة مانشستر الكبرى، وأكدت شرطة مانشستر الكبرى إطلاق النار على المشتبه به في هجوم كنيس كرامبسال ولم تعلن عن حالته.

