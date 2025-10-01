الأربعاء 01 أكتوبر 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية يطير إلى بورتسودان

الدكتور بدر عبد العاطى
يتوجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والشئون المصريين بالخارج اليوم إلى مدينة بورتسودان في زيارة ثنائية. 

 

تطورات الأزمة السودانية   

ومن المقرر أن يلتقى وزير الخارجية مع عدد من كبار المسئولين السودانيين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الشقيقين، وكذلك تطورات الأزمة السودانية

بدر عبد العاطي مدينة بورسودان الازمة السودانية

