الحكومة تُحذر المتعدين على أراضي طرح النهر من غمرها بالمياه لهذا السبب

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حذرت الحكومة جميع المتعدين على أراضي طرح النهر من أن هذه الأراضي قد تتعرض للغمر بالمياه في أي وقت خلال الفترة الحالية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من القطاع المائي لنهر النيل.

وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أنه تم إرسال خطابات منذ فترة لجميع المحافظين لتنبيه أي متعدين على أراضي طرح النهر بضرورة إخلائها فورًا، موضحًا أن هذه الأراضي تقع ضمن حرم النهر وتُعد معرضة لمخاطر الفيضان.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، في شرحه أمام مجلس الوزراء، تداعيات فيضان نهر النيل، الذي بدأ منذ عدة أيام بزيادة كبيرة في كميات المياه المتدفقة، والتي أثرت بصورة سلبية على الأشقاء في السودان.

وأشار إلى أن أحد أسباب هذه الزيادة في المياه يرجع إلى التصرفات الإثيوبية الأحادية التي حذرت منها مصر مرارًا وتكرارًا.

