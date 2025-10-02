الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

قناة السويس في مواجهة التحديات الجيوسياسية بالبحر الأحمر.. 661 سفينة تغير مسارها لتعبر المجرى الملاحي بدلًا من رأس الرجاء الصالح في 6 أشهر.. ومصر تتقدم 3 مراكز عالميًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحر

قناة السويس
قناة السويس

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على الصمود والتطور المستمر لقناة السويس في مواجهة التحديات الجيوسياسية بالبحر الأحمر.

ويأتي ذلك في إطار إبراز المكانة العالمية لقناة السويس كأحد أهم شرايين التجارة الدولية، وهو ما أكدته المؤسسات الدولية من إشادة بقدرتها على الصمود ومرونتها في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، فضلًا عن حرصها على تقديم حوافز وخدمات ملاحية متنوعة لجذب كبرى خطوط الشحن، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في حركة الملاحة البحرية.

 


واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية لصمود قناة السويس ومرونتها في مواجهة التحديات، حيث أكدت "Offshore Energy" أن قناة السويس تمكنت من الصمود لمدة عامين تقريبًا في مواجهة الاضطرابات المتقطعة بسبب الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وإعادة توجيه حركة المرور.


يأتي هذا فيما أشارت ""Lloyd's List إلى تدشين هيئة قناة السويس حملة ترويجية واسعة النطاق لجذب شركات الشحن للعودة إلى البحر الأحمر، موضحةً أن الهيئة تقدم خصومات وحوافز لسفن الحاويات بنسبة 15% على رسوم العبور.

 

مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية العالمي خلال 3 أشهر فقط لتحتل المرتبة الـ 19 في الربع الثاني من 2025


كما لفتت الإنفوجرافات إلى تقدم مصر 3 مراكز عالمية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن "الأونكتاد"، لتحتل المركز الـ 19 خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالمركز الـ 22 خلال الربع الأول من العام نفسه.


وأظهرت الإنفوجرافات، تحسن مؤشرات الملاحة بقناة السويس خلال النصف الأول لعام 2025، حيث زادت أعداد السفن العابرة بالقناة بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3074 سفينة خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 2981 سفينة خلال الربع الأول من العام ذاته.

 

661 سفينة تعدل مسارها للعبور عبر المجرى الملاحي للقناة بدلًا من رأس الرجاء الصالح خلال النصف الأول لعام 2025


كما ارتفعت الحمولات الصافية للسفن بنسبة 6%، لتصل إلى 122.5 مليون طن خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 115.6 مليون طن خلال الربع الأول من العام ذاته، في حين عدلت 661 سفينة مسارها للعبور بالقناة بدلًا من رأس الرجاء الصالح، لترتفع بذلك الإيرادات بنسبة 8.3%، لتصل إلى 975.8 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 901.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام ذاته.


 

نجاحات تشغيلية للقناة في 2025 تشمل عبور سفن عملاقة وحاويات بحمولات كبيرة

واستعرضت الإنفوجرافات عددًا من النجاحات التي حققتها قناة السويس من بينها العبور القياسي للسفن بها، ففي شهر فبراير 2025، شهدت القناة عبور الحفار "ADMARINE260" مقطورًا في عملية عبور غير تقليدية، وكذلك عبور ناقلة البترول "CHRYSALIS" في رحلتها الأولى منذ يوليو 2024، أما في يونيو الماضي فقد عبرت سفينة الحاويات العملاقة "CMA CGM JULES VERNE" بحمولة كلية 180 ألف طن.
 

قناة السويس تنجح في إنهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي وزيادة طاقتها الاستيعابية بمعدل 6- 8 سفن

وبشأن استكمال أعمال التطوير وإطلاق خدمات جديدة وحوافز، فقد نجحت قناة السويس في إنهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه "التوسعة والازدواج"، وتشغيله أمام حركة التجارة العالمية بما يحقق مزايا ملاحية عديدة أبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28%، وتقليل تأثيرات التيارات المائية على السفن العابرة، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من ٦-٨ سفن.


وشملت أعمال التطوير أيضًا انضمام 24 وحدة بحرية مختلفة للأسطول البحري للقناة حتى أبريل 2025، إلى جانب الإعلان عن إطلاق خدمة جمع وإزالة مخلفات السفن العابرة للقناة، في خطوة للإعلان عن القناة الخضراء بحلول 2030، فضلًا عن تقديم خدمات ملاحية جديدة شملت الإنقاذ والإسعاف البحري، ومكافحة التلوث، وصيانة وإصلاح السفن، والتزود بالوقود، وتبديل الأطقم البحرية.


كذلك أعلن عن حوافز وتخفيضات تشجيعية بنسبة 15% لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن خلال الفترة من 15 مايو حتى 31 ديسمبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قناة السويس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المكانة العالمية لقناة السويس التحديات الجيوسياسية والاقتصادية كبرى خطوط الشحن الملاحة البحرية التحديات الجيوسياسية السفن التجارية المؤسسات الدولية المجرى الملاحي للقناة الملاحة بقناة السويس هجمات على السفن هيئة قناة السويس حركة الملاحة البحرية عبور الحفار ADMARINE260 عبور ناقلة البترول CHRYSALIS

مواد متعلقة

الحكومة تُحذر المتعدين على أراضي طرح النهر من غمرها بالمياه لهذا السبب

الحكومة تكشف تداعيات فيضان النيل واستعدادات المواجهة

مدبولي يُوجه بتعزيز آليات رصد الاستغاثات الطبية وتقديم أفضل استجابة ممكنة

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

رئيس الوزراء يوجه بسرعة إعداد برنامج تنفيذي تفصيلي للوزارات يمتد لخمس سنوات

مدبولي يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون بين الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة

رئيس الوزراء يتابع الخطة التنفيذية لمنظومة تطهير المجاري المائية

مدبولي: نزلة السمان ستتحول لمقصد سياحي عالمي متكامل مع الأهرامات

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

سر استبعاد هشام جمال من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب

الخطيب يتجاهل حسام غالي، تعرف على التفاصيل

زغلول صيام يكتب: محمد النني الذي ظلمناه!

عفو رئاسي مرتقب عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2-10-2025

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية

انخفاض الساسو والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد الاحتفال بقدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads