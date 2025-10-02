الخميس 02 أكتوبر 2025
نقيب المهندسين يخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل التفرغ للمهندسين بنسبة 30%

تقدم المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طالب فيها بالموافقة على زيادة بدل التفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر الأساسي المقرر للدرجة الوظيفية للمهندسين من أعضاء النقابة الشاغلين للوظائف الهندسية المخصصة في الموازنة والمشتغلين فعليًا بأعمال هندسية بحتة، والتابعين لقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978.

وأكد نقيب المهندسين في المذكرة أن هذا الطلب يأتي في إطار الحرص على تحفيز المهندسين على الابتكار والتطوير والمساهمة في مسيرة التنمية، فضلًا عن توفير حياة كريمة لهم باعتبارهم قيمة  مضافة للمجتمع المصري، مؤكدًا أن دعم المهندسين والارتقاء بأوضاعهم المعيشية يعزز قدرتهم على المشاركة في النهوض بمصر.

واختتم النبراوي خطابه بالتعبير عن تقديره لتعاون رئيس الوزراء في القضايا النقابية والمهنية، وأعرب عن أمله أن تحظى هذه المطالب بسرعة الاستجابة وإصدار التوجيهات لدراستها والموافقة عليها في أقرب وقت ممكن.

