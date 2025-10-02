المجلس الدولي للتسويق: مصر تشهد نموا متزايدا في التجارة الإلكترونية

أكد الدكتور عبد الله جاد الله، المدير الإقليمي للمجلس الدولي للتسويق‎ IMB)‎، على أن السوق المصري يشهد نموًا متزايدًا في التجارة الإلكترونية التي ‏تجاوزت ‏قيمتها ‏‎ 6 ‎مليارات دولار عام 2024، ‏ما يعكس الحاجة الماسة إلى ‏كوادر تسويقية ‏مؤهلة قادرة على استغلال هذه الفرص. ‏

وأوضح الدكتور عبد الله أن المجلس لا يقتصر دوره على التدريب فقط، بل يقدم ‏خدمات ‏استشارية واستراتيجيات ‏تساعد الشركات على خفض تكاليفها ‏التشغيلية بنسبة ‏تصل إلى‏‎20% ‎وزيادة قدرتها على الابتكار بنحو ‏‎30%‎‏.‏

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي متسقة مع رؤية مصر، التي تركز على التحول ‏الرقمي ‏وتنمية رأس المال البشري، ‏مؤكدًا أن اعتماد المسوقين المصريين دوليًّا ‏سيفتح الباب ‏أمام زيادة صادرات الخدمات التسويقية وتعزيز قدرة ‏الشركات ‏المحلية على جذب ‏الاستثمارات والمنافسة عالميًا‎.‎

وأشار إلى اعتماد ‏أكثر من ‏‎ 100 ‎ألف محترف في مجالات ‏التسويق يمثل ‏خطوة استراتيجية تعزز ‏من قدرة الكوادر المصرية على المنافسة في الأسواق ‏العالمية، مشيرًا إلى ‏أن المجلس ‏يعمل على تطوير معايير احترافية تسهم في رفع ‏جودة الخدمات التسويقية دوليًا‎.‎

وقال جاد: إن المجلس الدولي للتسويق يركز على ‏اعتماد الأفراد والوكالات ‏والدورات ‏التدريبية وفق معايير صارمة تشمل جودة ‏المحتوى وكفاءة المدربين، موضحًا ‏أن هذا الاعتماد يمنح المسوقين ميزة ‏تنافسية ‏محليًا ودوليًا، حيث ترتفع فرص توظيفهم ‏بنسبة تصل إلى ‏‎ 40% ‎مقارنة ‏بغير المعتمدين‎.‎

وأكد أن المجلس يدعم ‏هذه الكوادر المصرية عبر ‏شهادات مهنية معترف بها عالميًا، ‏تسهم في رفع كفاءتهم ‏وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع أحدث الممارسات الرقمية‎.‎

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الدولي سيواصل جهوده في ‏رفع ‏معايير الجودة ومواجهة التحديات ‏المتمثلة في ضعف المناهج التعليمية ‏وانتشار الوكالات ‏غير المؤهلة، من خلال مراقبة المناهج وتنظيم مؤتمرات ‏دولية لتبادل ‏الخبرات وأفضل ‏الممارسات‎.‎

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.