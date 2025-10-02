الإسكان تناقش تطوير المحور المركزي بـ 6 أكتوبر

عقد، جهاز مدينة 6 أكتوبر اجتماعًا موسعًا برئاسة المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، مع مسئولي شركات النظافة العاملة بالمدينة، بحضور نواب رئيس الجهاز ومديري الشركات.

وشدد المهندس خالد سرور، خلال الاجتماع، على أن ملف النظافة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة والهيئة، مؤكدًا أن الحفاظ على المظهر الحضاري مسئولية مشتركة تتطلب التزامًا كاملًا من الشركات والجهاز على حد سواء.

وناقش الاجتماع كذلك عددًا من الملفات المتعلقة برفع كفاءة المظهر العمراني للمدينة، شملت تطوير المحور المركزي وتوحيد الواجهات واللافتات الإعلانية، وتنظيم أماكن انتظار السيارات، بالإضافة إلى ضبط نوعية الأنشطة التجارية بما يضمن أن تكون غير مُقلقة للراحة العامة للسكان. كما تناول الاجتماع آليات تعزيز الرقابة على الالتزام بالمعايير وتحقيق انضباط أكبر داخل الأحياء السكنية والمناطق الخدمية.

أكد على مديري الشركات ضرورة الالتزام بتفريغ صناديق القمامة بانتظام، ورفع التراكمات بشكل فوري، إلى جانب الاهتمام بالأرصفة والميادين الرئيسية والمسطحات الخضراء واللوحات الإرشادية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة لسكان المدينة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد مصطفى أن جهاز مدينة 6 أكتوبر، يقوم بمتابعة ميدانية مستمرة لأعمال النظافة والخدمات، مشيرًا إلى وضع خطة متابعة دورية تشمل جميع الأحياء، بالإضافة إلى تخصيص فرق طوارئ للتعامل السريع مع أي تراكم أو شكاوى واردة من المواطنين.

وأضاف أن هناك رقابة مشددة على أداء الشركات للتأكد من الالتزام بالمعايير المطلوبة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي قصور، مؤكدًا أن الجهاز لا يدخر جهدًا في رفع كفاءة المنظومة من خلال استخدام المعدات الحديثة وتكثيف الأعمال بشكل منتظم.

وعقب الاجتماع، قام المهندس خالد سرور، نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد مصطفى، رئيس الجهاز، برفقة النواب، بجولة ميدانية بعدد من شوارع وأحياء المدينة، لمعاينة الموقف على أرض الواقع والتأكد من سير الأعمال وفق الخطة الموضوعة.

وأكد جهاز مدينة 6 أكتوبر أن ملف النظافة والخدمات وتطوير المحاور العمرانية والأنشطة التجارية يحتل موقع الصدارة في خططه، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان، وأن الجهود مستمرة لضمان بيئة نظيفة وآمنة ومنظمة تليق بالمواطنين.

