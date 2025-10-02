بالأسماء، التشكيل الجديد للجنة العليا للمصالحات بعد قرار شيخ الأزهر

أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارا بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للمصالحات بمشيخة الأزهر الشريف، والتي تضم نخبة من العلماء والخبراء والقيادات المعنية، برئاسة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

ويأتي إعادة اختيار محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، لعضوية اللجنة، ليؤكد الدور الكبير الذي يقوم به فى خدمة المجتمع، وترسيخ قيم المصالحة الوطنية، والعمل على توعية الشباب والطلاب بأهمية الحوار ونبذ العنف.

وجاء تشكيل اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف بعد إعادة تشكيلها على النحو التالي:

1. عباس عبد الله شومان – وكيل الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء – رئيسًا.

2. محمد عبد المالك مصطفى – نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي – عضوًا.

3. محمد عبدالدايم علي سليمان الجندي – الأمين العام لمجمع البحوث– عضوًا.

4. اللواء حازم محمود زين – بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية – عضوًا.

5. أحمد إسماعيل – المستشار القانوني بوزارة التضامن الاجتماعي– عضوًا.

6. عصام جلال شعت – رئيس قطاع المحليات بوزارة التنمية المحلية– عضوًا.

7. عبد المنعم فؤاد محمود عثمان– المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري – عضوًا.

8. سعيد صلاح الدين محمد – رئيس الإدارة المركزية للدعوة والإعلام الديني سابقًا – عضوًا.

9. خليفة محمد إبراهيم محمد – رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية – عضوًا.

10. أحمد محمد حسين رشوان – رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية سابقًا– عضوًا.

11. محمد ربيع السعدي الطاهر – مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني بالأقصر – عضوًا.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر، على دعم قضايا المصالحات الوطنية والمجتمعية، وترسيخ قيم التسامح ونبذ الخلاف، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي في ربوع الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.