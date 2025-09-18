الخميس 18 سبتمبر 2025
رئيس جامعة الأزهر يحسم مصير "الأهلية"

رئيس جامعة الازهر،
رئيس جامعة الازهر، فيتو

كشف الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن مشروع جامعة الأزهر الأهلية قيد الدراسة في الوقت الحالي ولم يتم حسمه من قبل المجلس الأعلى للأزهر.

وأشار إلى أن الجامعة بدأت فيها بعض البرامج الدراسية المميزة هذا العام وهي:

الطب البيطري في البحيرة

الطب البيطري بأسيوط

الذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة

الذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة

البنات الأزهرية في مطروح

البنين الأزهرية بالوادي الجديد

كلية الدراسات الإسلامية ببني سويف

كلية البنات الأزهرية في قنا

افتتاح شعبة اللغة الإندونيسية بكلية اللغات والترجمة لتصل عدد كليات اللغات والترجمة لـ 14 قسم

إضافة لافتتاح عدد من البرامج المميزة بكليات الجامعة لتصل لـ ٦٠ برنامج.

